¿Qué Pasará con la Basura en CDMX? Por Esta Importante Razón Debes Separar Residuos

Las autoridades capitalinas anunciaron hoy, 8 de octubre de 2025, que se retomará la separación de la basura para que sea recolectada en distintos días en la Ciudad de México (CDMX).

Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, detalló cómo será la recolección de los residuos por días y por qué es importante separarlos. El 1 de enero de 2026 será la fecha clave, debido a que todos los hogares, negocios, escuelas y oficinas deberán seguir este esquema de separación.

Todo lo inorgánico reciclable y todo lo inorgánico no reciclable se va a la idea de hacer combustible.

El nuevo programa, llamado Transforma tu ciudad, cada basura en su lugar, contempla pilares como una campaña para sensibilizar a la gente sobre la importancia, así como el método correcto de separación.

Así se debe separar la basura en CDMX

Lunes, miércoles y viernes: inorgánicos reciclables como papel y cartón.

Martes, jueves y sábados: residuos orgánicos.

Viernes y domingos: los residuos que no se puedan reciclar como colillas, pañales y residuos sanitarios.

Con esta medida, cada basura podrá tener un destino más útil como compostaje, reciclaje o valorización energética.

Asimismo, las autoridades capitalinas destacaron que con el fin de consolidar una política pública más eficiente, habrá un órgano de Gobierno que dirigirá la futura Agencia de Gestión Integral de Residuos de la CDMX, la cual diseñará, aprobará y evaluará estrategias para transformar el manejo de la basura.

