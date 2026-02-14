Alessandra Rojo de la Vega, Alcaldesa de Cuauhtémoc, Denuncia Agresión Física Durante Operativo

Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, presentó una denuncia formal de hechos ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ya que dice haber sido víctima de agresiones físicas y verbales en las inmediaciones de la avenida San Cosme.

De acuerdo con reportes de las autoridades, la funcionaria se encontraba en la zona para atender de manera directa las denuncias de vecinos que exigen el suministro de agua.

Al mismo tiempo, la alcaldesa supervisaba las labores de retiro de comerciantes ambulantes que no contaran con los permisos correspondientes para operar en la vía pública, señaló-

Ante ello, se generó descontento de un grupo de vendedores, quienes reclamaron a Alessandra Rojo de la Vega, hasta que la situación subió de tono.

Según las autoridades, los comerciantes informales se lanzaron contra la comitiva de Rojo de la Vega. En el altercado, la alcaldesa resultó con lesiones en el cuerpo.

Tras los hechos, la alcaldesa de Cuauhtémoc acudió ante el agente del Ministerio Público para rendir su declaración. Fue certificada por un médico legista, quien se encargó de clasificar el tipo de lesiones sufridas para integrar la carpeta de investigación correspondiente, como parte del protocolo legal.

Según personal de la alcaldía Cuauhtémoc, los agresores pertenecen presuntamente a la organización de comerciantes liderada por la familia Sánchez Barrios.

Hasta el momento, la Fiscalía capitalina no ha emitido un pronunciamiento sobre la identificación de los presuntos responsables o si ya hay detenidos por lo ocurrido.

¿Qué dijo Diana Sánchez Barrios sobre acusaciones?

Sobre lo ocurrido, Diana Sánchez Barrios, diputada de Morena, aseguró mediante un comunicado, que personal de la alcaldía Cuauhtémoc retiró a los comerciantes de manera “sumamente violenta” aunque habían sido reubicados hace más de un año y medio en el lugar, gracias a un acuerdo al que se llegó para liberar espacio de los túneles en la Glorieta de Insurgentes.

Detalló que aunque ella no preside la organización Pro Diana, a la que pertenecen los comerciantes, los defendería, pues según ella, el gobierno encabezado por Rojo de la Vega estaba violentando derechos, con el objetivo de cumplirle a los grandes capitales inmobiliarios que están detrás de ella, y que buscan una alcaldía “sin pueblo, gentrificada y encarecida".

Sánchez Barrio aseguró que sabía que estaba enojada porque había denunciado sus "licitaciones simuladas" que le habían costado a la gente de la Cuauhtémoc 97 millones de pesos.

Dijo que presentará una cronología detallada de los hechos ocurridos para mostrar, de manera contundente, el comportamiento "agresivo, homofóbico y clasista" de la alcaldesa.

