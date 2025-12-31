Mueren 4 Personas Intoxicadas Dentro de su Casa en Álvaro Obregón, CDMX; 3 Sobrevivieron

Este 31 de diciembre 2025, se reportó el hallazgo sin vida de 4 personas que murieron intoxicadas en su casa en la alcaldía Álvaro Obregón. La secretaría de Seguridad Ciudadana informó que personal de la alcaldía atendió un reporte por personas intoxicadas al interior de un domicilio en la Calle de Galeana, Colonia Santa Fe.

¿Qué pasó con la familia intoxicada?

La SSC indicó que cuando llegaron al lugar los rescatistas de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil encontraron a 7 personas intoxicadas por inhalación de monóxido de carbono.

De ellas, 4 ya no presentaban signos vitales. Los fallecidos son dos mujeres, de 29 y 25 años, un hombre de 50 años, y un menor de edad, de 8 años.

En tanto, los 3 sobrevivientes fueron trasladados por paramédicos al Hospital Enrique Cabrera.

La SSC indicó que en el cuarto donde se encontraban las víctimas había tres tanques de gas, uno de 20 kilos y dos de 10 kilos, uno de estos últimos presentaba fuga.

Los contenedores fueron retirados para evitar riesgos. Mientras que la zona zona fue acordonada por elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana en tanto se realiza la evaluación correspondiente y se descartan riesgos para vecinos.



