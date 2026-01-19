Accidente en la Zaragoza Hoy: Conductor se Siente Mal y Provoca Carambola; Hay Un Muerto

Un choque múltiple provocó la movilización de servicios de emergencia en la calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de la colonia Federal en la alcaldía Venustiano Carranza; hay un muerto.

Según los primeros reportes, el accidente ocurrió en los límites de dicha demarcación con la alcaldía Iztapalapa, cuando una camioneta perdió el control e impactó a un autobús de pasajeros y a otro vehículo que estaba cerca.

Debido al fuerte impacto, las unidades particulares quedaron prácticamente destruidas de la parte delantera. Luego del accidente en la Zaragoza, los servicios de emergencia se dirigieron hasta el punto para auxiliar a las personas involucradas.

Por estas acciones de rescate, tuvieron que cerrar los carriles de alta velocidad de la calzada Ignacio Zaragoza con dirección al Circuito Bicentenario, por lo que se registra gran carga vial en las inmediaciones.

Video: Choque Hoy en Zaragoza: Fallece Conductor en Accidente Vial

¿Cómo ocurrió el choque múltiple en la calzada Ignacio Zaragoza?

Los testigos refirieron que el accidente en la calzada Ignacio Zaragoza hoy 19 de enero de 2026, ocurrió cuando el conductor de la camioneta manifestó sentirse mal y poco después vino el choque. Las personas que lo acompañaban, resultaron ilesas, no obstante, él hombre de 60 años de edad, perdió la vida.

En el lugar se encuentran elementos de la Policía de Tránsito, quienes resguardan la zona en espera de la llegada de servicios periciales de la Fiscalía CDMX, para hacer el levantamiento del cuerpo. No hay más lesionados.