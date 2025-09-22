Riña en CCH Sur: Muere Alumno Después de que Fuera Agredido por Arma Blanca; Desalojan Plantel

Una riña en el CCH Sur de la UNAM provocó una intensa movilización de servicios de emergencia en la alcaldía Coyoacán de la CDMX, por la muerte de un estudiante; esto sabemos del caso.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los hechos ocurrieron en el plantel educativo de nivel medio superior ubicado en el Boulevard Cataratas, en la colonia Jardines del Pedregal, luego del reporte de una persona lesionada.

Derivado de la naturaleza autónoma de la institución, no se permitió el acceso

Sin embargo, las autoridades refirieron que se informó que un alumno que portaba capucha ingresó y agredió con una navaja a otro estudiante.

Resultado de esto, el lesionado perdió la vida, mientras que un trabajador forcejeó para intentar contener al probable responsable resultando lesionado por lo que fue llevado a un hospital.

Video: Desalojan a Estudiantes del CCH Sur por Riña en el Plantel

¿Qué pasó en la riña en el CCH Sur de la UNAM?

Según los primeros reportes, el sujeto encapuchado ingresó al plantel y agredió con arma blanca a un estudiante. Luego de herirlo, trató de huir y subió al tercer piso de un edificio del Colegio de Ciencias y Humanidades Sur (CCH Sur).

Al ver que le daban seguimiento, subió a un edificio y se lanzó, motivo por el cual resultó con fracturas en ambas piernas y fue trasladado a un hospital

El personal educativo informó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), ya realiza servicios periciales y las investigaciones correspondientes. En tanto, policías de la SSC pondrán a disposición de las autoridades ministeriales al probable responsable que fue entregado por las autoridades educativas, el cual se encuentra bajo custodia policial en el hospital.

Suspenden clases en CCH Sur

En tanto, el CCH Sur informó que debido a estos hechos se suspenden las clases hasta nuevo aviso.

Se pide a la comunidad mantenerse informada por los medios oficiales

Hasta el momento se desconocen más detalles de la víctima, así como los motivos por los que fue agredido al interior del plantel; las investigaciones continúan.

En ese sentido, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), confirmó la suspensión de las clases y añadió que dos personas fueron agredidas "por un alumno con un arma blanca dentro de las instalaciones".

Por esta razón, de inmediato activaron el protocolo de atención para casos de violencia con arma. El personal universitario intervino para auxiliar a las personas agredidas y hacer las notificaciones correspondientes.

Lamentablemente, un joven estudiante falleció y la segunda persona, un trabajador del plantel fue trasladada para su atención médica

Con la finalidad de proteger a la comunidad y llevar a cabo las investigaciones necesarias por las autoridades competentes las clases fueron suspendidas.

Condenamos y lamentamos estos hechos de violencia. Estaremos informando a la comunidad universitaria por las vías oficiales

Escuelas deben ser libres de violencia: Brugada

Sobre la riña en el CCH Sur que dejó un estudiante muerto y un trabajador lesionado, la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, lamentó los hechos.

Quiero expresar mis más sinceras condolencias a los familiares y amigos, y mi solidaridad a toda la comunidad estudiantil.

También aseguró que la SSC y la Fiscalía CDMX, trabajan en conjunto para esclarecer el caso. Añadió que seguriá trabajando para que las escuelas sean espacios de convivencia, de construcción de comunidad, de proyectos de vida y de paz, libres de violencia.