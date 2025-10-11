Taxi Cae a Socavón de Más de Cuatro Metros de Profundidad en Vallejo
Según denuncias de vecinos es el segundo taxi en caer al socavón en menos de 24 horas en Vallejo, en los límites de las alcaldías Gustavo A. Madero y Azcapotzalco de Ciudad de México.
Un taxi cayó en un socavón de más de 4 metros de profundidad en el cruce de Poniente 146 e Industrial Vallejo de la colonia Industrial Vallejo en los límites de las alcaldías Gustavo A. Madero y Azcapotzalco de Ciudad de México.
A decir de los primeros reportes, no se reportan personas heridas tras la caída del taxi en un socavón en los límites de las alcaldías Gustavo A. Madero y Azcapotzalco de Ciudad de México.
Según denuncias de vecinos, horas antes, otro taxi cayó en el mismo socavón y, a pesar de ello, en la zona no se colocaron avisos de precaución.
Debido a la caída del taxi y la presencia del socavón, las autoridades han realizado cortes viales en los alrededores de Poniente 146 de la colonia Industrial Vallejo, donde se registró el accidente.
