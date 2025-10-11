Taxi Cae a Socavón de Más de Cuatro Metros de Profundidad en Vallejo

Un taxi cayó en un socavón de más de 4 metros de profundidad en el cruce de Poniente 146 e Industrial Vallejo de la colonia Industrial Vallejo en los límites de las alcaldías Gustavo A. Madero y Azcapotzalco de Ciudad de México.

A decir de los primeros reportes, no se reportan personas heridas tras la caída del taxi en un socavón en los límites de las alcaldías Gustavo A. Madero y Azcapotzalco de Ciudad de México.

Video: Taxi Cae a Socavón en la Colonia Vallejo, Gustavo A. Madero

Noticia relacionada: ¿Mi Ropa Tiene Compuestos Tóxicos que me Podrían Hacer Daño?

Según denuncias de vecinos, horas antes, otro taxi cayó en el mismo socavón y, a pesar de ello, en la zona no se colocaron avisos de precaución.

Debido a la caída del taxi y la presencia del socavón, las autoridades han realizado cortes viales en los alrededores de Poniente 146 de la colonia Industrial Vallejo, donde se registró el accidente.

Historias relacionadas:

CH