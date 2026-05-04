¿Qué Pasó Hoy en Estación Consulado del Metro CDMX? Línea 5 Suspendió Servicio por Rescate
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Este comienzo de semana, hay afectaciones en el servicio de la Línea 5 del Metro; te contamos lo que pasó
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Si usas el Metro CDMX para llegar a tu trabajo o actividades, considera que hay afectaciones en la estación Consulado, en N+ te compartimos qué pasó en la Línea 5.
A las 8: 34 horas, informaron "el servicio se encuentra momentáneamente detenido en la Línea 5. Realizamos maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren".
Minutos después, a las 8:43 informaron que el servicio fue reanudado.
Información en desarrollo.
FBPT