Inicio Ciudad de México ¿Qué Pasó Hoy en Estación Consulado del Metro CDMX? Línea 5 Suspendió Servicio por Rescate

¿Qué Pasó Hoy en Estación Consulado del Metro CDMX? Línea 5 Suspendió Servicio por Rescate

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Este comienzo de semana, hay afectaciones en el servicio de la Línea 5 del Metro; te contamos lo que pasó

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Estación Consulado de la Línea 5 del Metro, donde este lunes hay afectaciones. Foto: N+

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Si usas el Metro CDMX para llegar a tu trabajo o actividades, considera que hay afectaciones en la estación Consulado, en N+ te compartimos qué pasó en la Línea 5. 

A las 8: 34 horas, informaron "el servicio se encuentra momentáneamente detenido en la Línea 5. Realizamos maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren".

Minutos después, a las 8:43 informaron que el servicio fue reanudado. 

Información en desarrollo.

 

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