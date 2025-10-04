Avenida Central en Ecatepec: Cierran Carriles Centrales y se Registra Caos Vial
En Avenida Central en Ecatepec hay complicaciones en el tránsito.
Hoy 4 de octubre de 2025 fueron cerrados los carriles centrales de la Avenida Central en Ecatepec.
Ante el cierre de los carriles centrales en Avenida Central, se está generando caos via a la altura de la estación del metro Río de los Remedios.
El cierre de los carriles centrales es en dirección a la ciudad de México.
¿Qué pasó en Avenida Central en Ecatepec?
Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado sobre el cierre de los carriles centrales en Avenida Central, a la altura de la estación del Metro de la Línea B, Río de los Remedios.
Aunque a decir de reporte de ciudadanos, el cierre de los carriles centrales en Avenida Central, se debe a trabajos de repavimentación.
Debido a loa cierres en carriles centrales en Avenida Central, a la altura de la estación del Metro de la Línea B, Río de los Remedios, se recomienda tomar vías alternas.
Se desconoce cuánto tiempo van a seguir con los trabajos que afectan la circulación en Avenida Central.
