Avenida Central en Ecatepec: Cierran Carriles Centrales y se Registra Caos Vial

Hoy 4 de octubre de 2025 fueron cerrados los carriles centrales de la Avenida Central en Ecatepec.

Ante el cierre de los carriles centrales en Avenida Central, se está generando caos via a la altura de la estación del metro Río de los Remedios.

El cierre de los carriles centrales es en dirección a la ciudad de México.

Cierran Carriles Centrales en Avenida Central. Foto: Carolina López

¿Qué pasó en Avenida Central en Ecatepec?

Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado sobre el cierre de los carriles centrales en Avenida Central, a la altura de la estación del Metro de la Línea B, Río de los Remedios.

Aunque a decir de reporte de ciudadanos, el cierre de los carriles centrales en Avenida Central, se debe a trabajos de repavimentación.

Debido a loa cierres en carriles centrales en Avenida Central, a la altura de la estación del Metro de la Línea B, Río de los Remedios, se recomienda tomar vías alternas.

Se desconoce cuánto tiempo van a seguir con los trabajos que afectan la circulación en Avenida Central.

