¿Qué Pasó Hoy Sábado 20 de Diciembre en la Línea 8 del Metro de la CDMX?

La mañana de este sábado 20 de diciembre, usuarios de la Línea 8 del Metro de la Ciudad de México reportaron diversas afectaciones en el servicio, principalmente relacionadas con retrasos en la circulación de los trenes. A través de redes sociales, pasajeros compartieron su molestia ante el avance lento y las largas esperas en andenes y vagones.

De acuerdo con testimonios difundidos en plataformas digitales, los tiempos de espera llegaron a ser de hasta 30 minutos, lo que complicó el traslado de decenas de personas que utilizaban esta línea. Algunos usuarios señalaron que las afectaciones se presentaron de manera repentina y que los trenes permanecían detenidos por varios minutos entre estaciones.

Minutos después, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro emitió un mensaje en su cuenta oficial de X, en el que informó que el servicio comenzaba a normalizarse. En la publicación, el organismo explicó que se estaba agilizando la circulación de los trenes tras el retiro de una unidad para revisión, sin ofrecer mayores detalles sobre la causa de dicha intervención.

“Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 8, después de realizar el retiro de un tren para revisión. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas”.

Sin saber qué pasó

Varios pasajeros manifestaron su inconformidad al asegurar que no recibieron información directa por parte del personal del Metro durante el tiempo que duró el retraso. En redes sociales, algunos señalaron que únicamente se percibió la detención y lentitud del servicio, sin explicaciones claras en estaciones o trenes.

Asimismo, usuarios destacaron que este tipo de situaciones no son aisladas, ya que aseguran que la Línea 8 presenta con frecuencia retrasos y fallas operativas similares, lo que ha generado un clima de descontento entre quienes dependen de este medio de transporte para sus actividades diarias.

Hasta el momento, el STC Metro no ha difundido información adicional sobre el incidente ocurrido este sábado. La recomendación para los usuarios fue atender las indicaciones del personal operativo y permitir el libre cierre de puertas, con el objetivo de facilitar la regularización del servicio en la Línea 8.