"Ni un Derecho Atrás, Soy Panista de otra Generación": Taboada sobre Aborto y Matrimonios Gay

El candidato Santiago Taboada, de la coalición “Va X la CDMX” a la jefatura de Gobierno, en entrevista exclusiva para N+ habló sobre el último debate y sus propuestas.

Al cuestionarlo sobre cómo distinguir si la disminución de delitos en la alcaldía Benito Juárez fue por su gestión y no por lo que se hizo desde el gobierno capitalino, en todas las alcaldías, explicó:

Hubo una coordinación, eso es innegable, yo he recorrido la ciudad y la gente se siente insegura, los resultados son evidentes, pero crecieron delitos de desaparecidos y esas cifras aumentaron.

Al ser cuestionado de cómo atendería las necesidades de alcaldías como Cuauhtémoc, donde hay alta incidencia de delitos de alto impacto como homicidios, feminicidios destacó lo siguiente:

La estrategia tiene dos componentes, extorsión, narcomenudeo y feminicidios. La estrategia en términos de delincuencia organizada se creará un grupo específico contra extorsión, de nada sirve tener cámaras de videovigilancia si no hay una plataforma que ataque los delitos con más policías y estrategias.

El tema del agua ha sido sin duda el principal problema este año en la CDMX, Santiago Taboada mencionó cómo garantizar que todas las alcaldías tengan un acceso equitativo al agua.

El agua más cara que se paga en esta ciudad llega en pipa, se invertirá en que se acaben fugas, captar agua de lluvias, que el agua le llegue no por pipas sino cuando abra las llaves. Nos vamos a llevar los cuatro primeros años en invertir en el tratamiento del agua, para que pueda limpiarse y reutilizarse en otras partes del mundo, en mi gobierno no llegaremos a más de 10% de fugas, se eliminarán 90% de las fugas actuales.

Durante su campaña el abanderado del PAN, PRI y PRD en busca de la jefatura de gobierno ha prometido construir cuatro líneas nuevas en el Metro de la CDMX, puntualizó cómo financiará eso y si le pedirá recursos a la federación.

La tarifa del Metro no aumentará, seguirá valiendo 5 pesos, se invertirán 26 mil millones de pesos de presupuesto de la ciudad al mantenimiento, se ampliará la Línea 12 para que llegue al Estadio Azteca y se use para el Mundial de futbol de 2026.

Desde 2007 a la fecha la Ciudad de México ha sido un bastión progresista en el país por la despenalización del aborto y el matrimonio igualitario, Taboada mostró cuál es su posición en esos temas.

Otro de los temas abordados durante la entrevista con N+ fue la guerra de acusaciones sobre irregularidades en la gestión inmobiliaria de la ciudad, donde el candidato ha sido señalado, dio a conocer cómo se debe evitar que esto siga ocurriendo en la Ciudad de México.

La ciudad está como está porque no se han hecho instrumentos de planeación, se necesita construcción de vivienda, donde se proteja el medio ambiente y exista trabajo. A mí no me han podido comprobar nada, soy el candidato más escaneado del tema, estoy aquí porque tengo las manos limpias.