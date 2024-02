Se Registra Sismo de Magnitud 5.0 en la CDMX; Epicentro en Guerrero

Un sismo de magnitud 5.0 se registró la tarde de este sábado 17 de febrero de 2024 en la Ciudad de México, informó el Servicio Sismológico Nacional.

En su cuenta de X, indicó que el sismo tuvo su epicentro a 23 kilómetros al norte de Coyuca de Benítez, en el estado de Guerrero, y fue a las 18:01 horas.

Debido a este sismo la Alerta Sísmica se activó en la Ciudad de México, por lo que edificios y casas fueron desalojados.

Hasta el momento no hay reporte de daños, heridos o víctimas por este sismo.

En la Ciudad de México se activó el protocolo de seguridad en todas las alcaldías tras el sismo de este sábado y no se reporta alguna incidencia, informó en entrevista para FOROtv, Myriam Urzua, secretaria de Protección Civil de la CDMX.

Por su parte, el jefe de Gobierno de la CDMX, Martí Batres, informó en su cuenta de X que no hay daños en la capital del país tras el sismo.

Al parecer, magnitud 5.2 en el epicentro. Por eso sonó la alerta sísmica. No obstante, prácticamente no se percibió en la Ciudad de México. No se reportan daños, escribió el jefe de Gobierno de la CDMX.