¿Secuestros en el Metro CDMX? Revelan Modus Operandi en Diversas Estaciones

¡Cuidado! A través de redes sociales dieron a conocer el modus operandi de los presuntos secuestros en el Metro CDMX.

El método que utilizan los sujetos para conseguir a sus víctimas fue revelado por un usuario que se identifica como conductor del transporte más usado en la Ciudad de México.

Noticia relacionada: Metro CDMX: Hallan a Misterioso Animal en Zona de Vías de Estación Cuauhtémoc

Es una advertencia para que tengamos cuidado los padres con nuestros hijos

De acuerdo con “Limusinanaranja”, los hechos ocurrieron en la Línea 8, que va de Garibaldi hasta Constitución de 1917.

Su jornada en la conducción del convoy iba normal, hasta que inesperadamente una mujer se le acercó para pedir ayuda en la estación San Juan de Letrán con dirección a Garibaldi.

Estaba una muchacha, aproximadamente 15 años, el andén estaba lleno. Pero cuando yo llegué empezó a sonreírme y a saludarme. Dije ‘¿Ahora a esta que le pasó? Cuando abrí mi cabina me dice ‘¡Papá qué bueno que te encontré!’

Pese a la confusión del hombre, no negó la afirmación de la chica, debido a que notó algo extraño.

Luego la joven lo abrazó y le dijo algo al oído que cambió todo.

Video: Captan a Cacomixtle en Vías del Metro de CDMX

Secuestros en el Metro CDMX: ¿Cómo son?

La chica me abrazó y me susurró al oído ‘Ayúdame’; lo comprendí totalmente

Así que el conductor del Metro le regresó el efusivo saludo, le preguntó cómo estaba y le pidió que subiera a la cabina con él.

Es la única ocasión que he subido a alguien a mi cabina. La subí, cerré puertas, avanzamos y en el andén se quedó un hombre

El hombre contó que el sujeto se veía bastante sospechoso, sin embargo nunca abandonó su personaje del supuesto papá.

Ya hasta que avanzó el tren, la chica se derrumbó y empezó a llorar y me dijo que ese hombre que se había quedado en el andén, la había estado siguiendo por varias cuadras del Centro Histórico y al llegar a la estación (San Juan de Letrán) ya la estaba amenazando con un cuchillo

En el andén, sin importar la presencia de varios usuarios, el sujeto le pidió a la víctima que lo acompañara, pero antes de intentar algo más, el tren arribó a la estación.

Afortunadamente esta chica quedó a resguardo ahí en la estación Garibaldi hasta que llegó su familia, pero fue como un ‘golpe de suerte’ que esta chica se haya podido salvar, porque no sabemos qué intenciones tenía este tipo con ella

Usuarios del Metro CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Pasajeras denuncian casos similares

Luego de que el usuario compartiera la manera en la que operan en los presuntos secuestros en el Metro CDMX, algunos usuarios compartieron experiencias similares.

Tal es el caso de una joven que narró cómo una compañera con la que nunca hablaba, se acercó a ella como si fueran grandes amigas.

Cuando iba en prepa, en Tacubaya me encontré a una compañera que casi no me hablaba, pero en cuanto me vio se me acercó como si fuéramos las mejores amigas, ella estaba temblando, me abrazó y me dijo que una señora ya grande le pidió la hora, ella se la dio y se siguió, cuándo volvió a voltear se dio cuenta que la iba siguiendo mientras hacía una llamada, después vio cómo dos sujetos más la veían, entró en pánico y se quedó frente al vagón del metro sin subirse hasta que me vio

A pesar de que las jóvenes abordaron el tren, los sujetos las siguieron hasta que emplearon una estrategia para perderlos de vista.

Ellos se bajaban dónde nosotras y nada discretos se asomaban para vernos y se acercaban de vagón. Le dije que nos saliéramos justo antes de que cerraran las puertas y así le hicimos. Ellos se quedaron adentro, nos cambiamos la sudadera y la mochila, me bajé en la siguiente estación y ella se siguió, los tipos me siguieron por la ropa hasta que se dieron cuenta que no era ella.

Mientras que otra joven relató que a ella le avisaron que alguien la seguía.

A mí me pasó al revés, una mujer se me acercó y me dijo: "Hola, ¿cómo estás?" y me susurró: "un hombre te viene siguiendo"

A mi en la estación de metro Muzquiz un we me quería sacar del metro y me dijo que me tenían rodeada y no me deje y me eché a correr, cuando me baje

Historias recomendadas:

EPP