Atienden Emergencia por Deslave en la Alcaldía Cuajimalpa: Hay un Menor Fallecido

Luego de que se registrara un deslave en la zona de Las Galicias, en la alcaldía Cuajimalpa, las autoridades reportaron que los servicios de emergencia ya se han concentrado ahí para brindar apoyo a los habitantes que fueron afectados.

Ni los representantes de la alcaldía Cuajimalpa o del Gobierno de la CDMX han dado cifras de personas lesionadas o afectadas. Hasta el momento se han limitado a señalar que trabajan arduamente para atender la emergencia.

Sin embargo, trascendió que un menor de 9 años de edad falleció en el derrumbe registrado a las faldas de un cerro en Punta Ahuatenco. Piedras y lodo cayeron sobre una vivienda irregular, hecha con láminas, en la que había varias personas al momento de la tragedia.

Paramédicos certificaron que el cuerpo del menor que fue sacado de entre los escombros ya no presentaba signos vitales. Además, atendieron a otros lesionados, que presentaban golpes en diversas partes del cuerpo.

De acuerdo con vecinos de Las Galicias, los derrumbes e inundaciones se registran cada temporada de lluvias, debido al reblandecimiento de la tierra, sobre todo en áreas con laderas.

Hay que recordar que en la época de lluvias se presentan numerosos casos de inestabilidad de laderas, los cuales pueden llegar a afectar tanto a comunidades como a las vías de comunicación. Por ello es que las autoridades emiten una serie de recomendaciones para quienes habitan cerca o junto a zona de laderas.

Lo primero y más relevante es estar atento a los avisos de Protección Civil y a los reportes meteorológicos. Quienes viven en laderas o barrancas deben elaborar un plan de evacuación o identificar lugares seguros en caso de lluvias intensas.

Si se observan grietas, hundimientos, inclinación de árboles o flujos de agua en laderas, se tiene que informar a Protección Civil.

Además, si escuchan ruido tienen que salir de inmediato de la zona de riesgo y ubicarse en un lugar seguro, ya que puede tratarse de un deslizamiento de tierra.

Con información de N+