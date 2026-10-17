Accidentes

Atienden Emergencia por Deslave en la Alcaldía Cuajimalpa: Hay un Menor Fallecido

Derivado de las intensas lluvias de las últimas horas, en Las Galicias se registró un deslizamiento de tierra que afectó a habitantes de la zona

Ambulancias y elementos policiacos llegaron hasta la zona de los deslaves. Foto: N+Ambulancias y elementos policiacos llegaron hasta la zona de los deslaves. Foto: N+

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