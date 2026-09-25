Accidentes

Detienen y Suspenden a Conductor de Ambulancia del IMSS que Atropelló a Peatón en CDMX

El trabajador, en presunto estado de ebriedad, quedó a disposición del Ministerio Público mientras continúan las investigaciones

Ambulancia IMSSEl trabajador que conducía la unidad fue separado de sus funciones de manera inmediata. Foto: N+

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Conductor de ambulancia del IMSS detenido tras accidente en Azcapotzalco. Una persona herida y daños a vehículos.

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