Una ambulancia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) protagonizó un accidente vial en la colonia Tlatilco, alcaldía Azcapotzalco, donde una persona resultó lesionada y varios vehículos estacionados sufrieron daños.

El accidente ocurrió durante la tarde de este jueves 24 de septiembre. De acuerdo con una tarjeta informativa de la Representación del IMSS, el conductor quedó a disposición del Ministerio Público y fue separado de sus funciones de manera inmediata.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, el incidente ocurrió en las calles Orquídea y Tlatilco, donde personal de seguridad tuvo conocimiento del hecho a través del Centro de Comando y Control (C2) Poniente.