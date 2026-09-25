Una ambulancia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) protagonizó un accidente vial en la colonia Tlatilco, alcaldía Azcapotzalco, donde una persona resultó lesionada y varios vehículos estacionados sufrieron daños.
El accidente ocurrió durante la tarde de este jueves 24 de septiembre. De acuerdo con una tarjeta informativa de la Representación del IMSS, el conductor quedó a disposición del Ministerio Público y fue separado de sus funciones de manera inmediata.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, el incidente ocurrió en las calles Orquídea y Tlatilco, donde personal de seguridad tuvo conocimiento del hecho a través del Centro de Comando y Control (C2) Poniente.
El Instituto señaló que colabora con las autoridades para esclarecer lo ocurrido. Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes atendieron a la persona lesionada y determinaron que presentaba probable fractura de fémur derecho. Posteriormente, fue trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada.
El conductor de la ambulancia, perteneciente al sector público, fue detenido luego de ser señalado como posible responsable del accidente y de los daños ocasionados a otros vehículos que se encontraban estacionados en la zona. La SSC informó que el hombre se encontraba en aparente estado etílico.
Asimismo, el Seguro Social confirmó que la ambulancia involucrada pertenece al Instituto e indicó que dará seguimiento a los daños materiales y a los procedimientos de indemnización que correspondan conforme a la normatividad aplicable.
Durante su comunicado, el IMSS reiteró que no tolera conductas que pongan en riesgo a la población y que aplicará las sanciones correspondientes una vez que concluyan las investigaciones de las autoridades.