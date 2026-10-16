Accidentes

Vinculan a Proceso a 8 Personas y 3 Empresas por Axe Ceremonia, Donde Murieron 2 Periodistas

Entre los vinculados se encuentra María del Pilar “N”, quien era titular de Protección Civil del Festival

Vinculan a proceso por caso Axe CeremoniaCuartoscuro
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