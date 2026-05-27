¿Amenaza de Bomba Hoy en CDMX? Esto Pasó en Juzgados de San Lázaro

Una movilización de servicios de emergencia se registró hoy, 27 de mayo de 2026, en la zona de los juzgados de San Lázaro, en la alcaldía Venustiano Carranza, luego de un reporte por presunta amenaza de bomba dentro de las instalaciones judiciales. En N+ te compartimos qué pasó.

De acuerdo con información difundida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, personal especializado del agrupamiento Fuerza de Tarea Zorros acudió al lugar para inspeccionar los edificios y descartar riesgos.

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Trabajadores fueron desalojados

Luego del reporte, trabajadores y personas que se encontraban en el complejo judicial salieron de manera preventiva mientras las autoridades realizaban revisiones en el inmueble.

La movilización ocurrió en Sidar y Rovirosa número 236, colonia El Parque, cerca de la zona de San Lázaro, donde unidades de emergencia y elementos de seguridad implementaron un operativo de resguardo.

La SSC capitalina confirmó la presencia de elementos del agrupamiento Fuerza de Tarea Zorros, unidad especializada en atención de amenazas y manejo de artefactos explosivos.

Las inspecciones se realizaron como parte de los protocolos de seguridad activados tras la alerta recibida en los juzgados.

FBPT