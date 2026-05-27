¿Amenaza de Bomba Hoy en CDMX? Esto Pasó en Juzgados de San Lázaro

Juzgados de San Lázaro evacuados por amenaza de bomba; equipos especializados inspeccionan el área

Reportan amenaza de bomba en juzgados de San Lázaro.Foto: Grupo de emergencias CDMX

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