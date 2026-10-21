Balacera en Xochimilco: Asesinan a Hombre al Salir de su Casa en Barrio Xaltocan

Los impactos de arma de fuego alertaron a los habitantes del Barrio Xaltocan, alcaldía Xochimilco, Ciudad de México, que al salir de sus viviendas observaron a su vecino con varias lesiones en el cuerpo; se presume que era un policía.

Una llamada de emergencia provocó una intensa movilización de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la calle Pensamiento. En el sitio hallaron a una persona inconsciente al interior de una camioneta color gris, por lo que de inmediato solicitaron apoyo médico.

Los paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) brindaron los primeros auxilios, sólo para constatar que la víctima ya no contaba con signos vitales.

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Luego de confirmarse el deceso, la zona quedó acordonada para llevar a cabo las primeras investigaciones, así como esperar la llegada de los servicios periciales de la Fiscalía de CDMX.

Durante las entrevistas, testigos relataron que el vecino, al que conocen como Armando, salía de su vivienda cuando personas en dos motocicletas se acercaron y abrieron fuego de manera directa, posteriormente huyeron.

Asimismo, refirieron que Armado presuntamente trabajaba como policía. Hasta el momento, la SSC no ha aclarado si la víctima pertenecía a la corporación.

A través de una tarjeta informativa, Seguridad Ciudadana apuntó que la agresión armada fue directa y realizan el análisis de cámaras de videovigilancia para identificar y localizar a los presuntos agresores. "Habrían huido a bordo de una motocicleta color verde", indicó.

EPP