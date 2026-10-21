Homicidios

Balacera en Xochimilco: Asesinan a Hombre al Salir de su Casa en Barrio Xaltocan

La víctima es identificada por sus vecinos como un policía activo de la CDMX: investigan el caso

El hombre fue atado a balazos cuando salía de su domicilioFoto: N+
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