Reaprehenden a Hugo 'N', Presunto Feminicida de Cielo López, Alumna de la UAM

Hugo "N", presunto feminicida de Cielo Beanjy López Cortés, alumna de la UAM Xochimilco, fue detenido nuevamente por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

El sujeto había sido liberado, pero la noche de este 26 de mayo, la dependencia ministerial informó que le ejecutó una orden de arresto por su presunta participación en el feminicidio de la joven de 26 años.

Los primeros reportes afirman que el sujeto se entregó a sabiendas de su responsabilidad en el crimen cometido el pasado 22 de mayo en contra de quien era su pareja.

La FGJCDMX indicó que el presunto asesino fue arrestado en la alcaldía Cuauhtémoc y posteriormente se le ingresó al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

Hugo "N", de 37 años, fue detenido el día de los hechos por la policía capitalina, pero lo dejaron ir el pasado domingo, al no acreditar una supuesta flagrancia.

En un comunicado, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) manifestó su indignación y exigió justicia por su alumna, quien estudiaba la licenciatura en Estomatología en las instalaciones de Xochimilco.

📝 La Fiscalía CDMX aprehendió a Hugo “N”, investigado por su probable participación en el delito de feminicidio cometido en agravio de una estudiante de la UAM Xochimilco.



De acuerdo con la investigación, el imputado y la víctima se encontraban al interior de un inmueble… pic.twitter.com/XgtUUdok25 — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) May 27, 2026

¿Cómo fue el feminicidio de Cielo Beanjy?

De acuerdo con las investigaciones, el feminicidio sucedió luego de una discusión en la alcaldía Iztacalco.

Hugo "N" y Cielo Beanjy López Cortés se encontraban al interior de un inmueble ubicado en la calle Sur 153 de la colonia Gabriel Ramos Millán, donde presuntamente el imputado agredió a la víctima, quien perdió la vida a consecuencia de las lesiones.

En su primera versión, el sujeto dijo que luego de la pelea salió del lugar, pero al volver, encontró a su pareja inconsciente.

Entonces se comunicó vía telefónica con la madre de la víctima para informarle de la situación. Sin embargo, todo apunta a que la mató a golpes.

Al sitio arribó personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que detuvo al sospechoso y lo presentó ante las instancias ministeriales.

El caso generó mayor indignación en las últimas horas, luego de que se difundiera que dejaron libre a Hugo "N".

En su boletín, la FGJCDMX dijo que realizó actos de investigación para reunir datos de prueba y dictámenes periciales, con los cuales solicitó a un juez una orden de arresto por el delito de feminicidio.

ASJ