Reaprehenden a Hugo 'N', Presunto Feminicida de Cielo López, Alumna de la UAM

El sujeto fue arrestado en la alcaldía Cuauhtémoc y posteriormente ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente

Video
Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial.
Detienen a Hugo “N” por el Feminicidio de Cielo, Estudiante de la UAM Xochimilco

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

La FGJCDMX detuvo nuevamente a Hugo 'N', investigado por el feminicidio de Cielo López, estudiante de la UAM. Fue ingresado al Reclusorio Oriente. La comunidad exige justicia.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+