Intento de Asalto a Automovilista en Azcapotzalco Deja 2 Heridos, Uno es Extranjero

Un intento de asalto en contra de un automovilista que circulaba sobre la avenida Ahuehuetes y Aquiles Serdán en la alcaldía Azcapotzalco provocó una persecución en la cual varios vehículos resultaron afectados.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores habrían disparado al menos en 10 ocasiones contra la víctima, la cual resultó herida, así como una persona más.

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Al respecto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana indicó en una tarjeta informativa que personal de la dependencia atendió el reporte de dos personas lesionadas por disparos de arma de fuego, cuando viajaban a bordo de un automóvil en el cruce de la calle Ahuehuete y la avenida Aquiles Serdán, en la colonia Pasteros, alcaldía Azcapotzalco.

"Al lugar acudieron paramédicos, quienes brindaron atención a los lesionados, uno de ellos de nacionalidad extranjera, y los trasladaron a un hospital para su atención médica, mientras que se dio aviso al agente del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes".

En seguimiento a un intento de asalto y agresión con disparos de arma de fuego, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un hombre posiblemente relacionado con los hechos.

Con apoyo del monitoreo de las cámaras del Centro de Comando y Control (C2) Poniente, se inició el seguimiento de los posibles responsables, quienes habrían huido a bordo de dos motocicletas después de la agresión.

El análisis de las cámaras de videovigilancia permitió identificar a uno de los posibles implicados en la calle 5 de Mayo, en la colonia Providencia, de la misma alcaldía. Al llegar al sitio, los policías realizaron una revisión preventiva conforme a los protocolos de actuación policial, tras la cual aseguraron, dos celulares, dos armas de fuego con cartuchos útiles, un silenciador, dos motocicletas y un casco posiblemente relacionados con los hechos.

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