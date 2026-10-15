Balaceras

Intento de Asalto a Automovilista en Azcapotzalco Deja 2 Heridos, Uno es Extranjero

Elementos de la SSC-CDMX detuvieron a un hombre posiblemente relacionado con los hechos

Balacera en colonia La Pastora, AzcapotzalcoN+
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