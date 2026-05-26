Movilización por Balacera en CDMX Hoy: ¿Qué Pasó en Tepeyac Insurgentes, GAM?

La mañana de hoy, 26 de mayo de 2026, se registró intensa movilización policiaca por una nueva balacera en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la zona norte de la Ciudad de México (CDMX).

Los hechos ocurrieron en la colonia Tepeyac Insurgentes, donde un hombre recibió al menos tres impactos de bala, por lo que fue trasladado de inmediato al Hospital de La Villa.

¿Qué pasó en la colonia Tepeyac Insurgentes?

De acuerdo con los primeros informes, el hombre fue víctima de un ataque directo por parte de dos sujetos que viajaban en una motocicleta.

La agresión sucedió sobre la calle Ticomán, casi esquina con Garrido, hasta donde se trasladaron paramédicos, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina y personal de investigación.

La zona fue acordonada para las labores de investigación correspondientes, pues en el pavimento quedaron al menos seis casquillos percutidos.

Buscan a agresores

Los agentes de la CDMX iniciaron también, a través del monitoreo de las cámaras de seguridad, un seguimiento para dar con los probables agresores del hombre.

Según información preliminar, luego de la balacera, los sujetos huyeron en moto por la Avenida Insurgentes.