Movilización por Balacera en CDMX Hoy: ¿Qué Pasó en Tepeyac Insurgentes, GAM?

Servicios de emergencia acuden a la colonia Tepeyac Insurgentes, donde se registró una balacera este 26 de mayo de 2026

Balacera en GAM, Ciudad de México, el 26 de mayo 2026Foto: N+

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Emergencia en Gustavo A. Madero: balacera deja un herido en Tepeyac Insurgentes. La policía sigue el rastro de los agresores. Descubre qué sucedió esta mañana en CDMX.

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