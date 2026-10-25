Seguridad

Muere Mario Puga, Promotor Cultural de Tepito, Víctima de Auto en Persecución en la Morelos

El hombre falleció durante una persecución a presuntos integrantes de una banda delictiva de robo de relojes.

Fallece Mario Puga, Director de PILARES Morelos y Creador de Fotografitos de TepitoMario Enrique García Puga, Encargado de PILARES Tepito-Morelos. Foto: sidh Ciudad de México

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Mario Puga, Promotor Cultural de Tepito, Muere en Accidente | N+