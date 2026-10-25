Muere Mario Puga, Promotor Cultural de Tepito, Víctima de Auto en Persecución en la Morelos

Mario Enrique García Puga, director de PILARES en la colonia Morelos, fundador del Espacio Cultural Tepito y creador de Fotografitos de Tepito, es la víctima mortal de una persecución esta tarde en la Ciudad de México y donde quedaron detenidas tres personas vinculadas con robos de relojes en la capital.

A través de redes sociales, varias personas y dependencias han lamentado la muerte del hombre tras un incidente ocurrido en la alcaldía Venustiano Carranza. ‘Referente comunitario y cultural de Tepito’, se lee en una publicación de los centros PILARES.

Esta tarde hubo una persecución que terminó en calles de la colonia Morelos de la alcaldía Venustiano Carranza. Presuntamente, una patrulla le habría cerrado el paso a un vehículo que perdió el control y atropelló a Mario Puga, quien transitaba por la zona.

Pese a que se solicitaron los servicios de emergencia, el hombre falleció por estos hechos. Ante ello, el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, dijo que se brindará orientación y apoyo a los familiares de la víctima.

A través de redes sociales, se han compartido publicaciones donde despiden y recuerdan al activista social Mario Puga. Autoridades de la Ciudad de México informaron que fue un hombre que dedicó su vida a mantener la historia, la identidad y la memoria de Tepito.