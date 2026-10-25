¿Quién es María Fernanda Patti? Creadora de Contenido Detenida en CDMX Con Miles de Dólares

María Fernanda Patti Márquez es una creadora de contenido de nacionalidad venezolana que fue detenida en la Ciudad de México al transportar más de un millón de pesos y miles de dólares sin poder acreditar su procedencia.

La mujer, de 32 años de edad, ya fue presentada ante un juez de control y se encuentra a la espera de saber si será vinculada a proceso.

¿Quién es María Fernanda Patti?

Su nombre es María Fernanda Patti Márquez y cuenta con más de 60 mil seguidores entre sus redes sociales de Instagram y TikTok.

Aunque la creadora de contenido no especifica más sobre su perfil en estas plataformas, suele compartir videos y fotografías de viajes que realiza a nivel nacional e internacional, como a Turquía y Hong Kong.

También tiene publicaciones enfocadas en su estilo de vida, viajes a playas, visitas a restaurantes y en donde asiste a conciertos y eventos deportivos.

En ocasiones comparte imágenes con productos de lujo, así como estancias en resorts. También le gusta compartir fotografías de su familia, incluyendo con su hijo, como ella misma lo compartió en redes sociales.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Detienen a Creadora de Contenido Venezolana con Dinero sin Acreditar en CDMX

¿Por qué detuvieron a la creadora de contenido?

De acuerdo con reportes, María Fernanda Patti fue detenida cuando transportaba más de un millón 154 mil pesos y 8 mil 700 dólares.

Esto ocurrió el pasado jueves por la noche, cuando policías vieron un vehículo sin placas en la colonia Lomas Altas, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Los oficiales le habrían marcado el alto, pero la conductora no hizo caso, por lo que se inició una persecución.

Al lograr cerrarle el paso, le preguntaron el motivo de su comportamiento, a lo que ella habría dicho que llevaba una ‘fuerte’ cantidad de dinero, de la cual no pudo acreditar su procedencia.

La mujer, así como el dinero y el vehículo, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes y se espera que a más tardar el próximo jueves se determine si será vinculada a proceso.