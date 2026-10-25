Seguridad

¿Quién es María Fernanda Patti? Creadora de Contenido Detenida en CDMX Con Miles de Dólares

La creadora de contenido de nacionalidad venezolana fue detenida tras circular en un vehículo sin placas en la alcaldía Miguel Hidalgo.

¿Quién es María Fernanda Patti? Creadora de Contenido Detenida en CDMX Con Miles de DólaresMaría Fernanda Patti Márquez, creadora de contenido de nacionalidad venezolana. Foto: Instagram / maria_fernanda_patti

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+