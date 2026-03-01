¿Hay Contingencia Ambiental Hoy, Domingo 1 de Marzo 2026? Así Está La Calidad del Aire

Luego de que hace unas semanas los niveles de ozono y restricciones debido a la contingencia ambiental aplicada por varios días en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), los ciudadanos están al pendiente de la calidad del aire.

Ante ello, surgen dudas de si hoy domingo 1 de marzo de 2026, con las condiciones actuales, podremos mantener las actividades al aire libre y mantener nuestros planes de fin de semana como lo tenemos pensado.

¿Hay contingencia ambiental hoy domingo 1 de marzo de 2026?

La pregunta sobre si hay contingencia ambiental hoy domingo 1 de marzo de 2026 es debido a que los habitantes del área metropolitana de Ciudad de México tuvimos un periodo de varios días de contingencia.

Como te informamos en N+, el pasado 17 de febrero, las autoridades suspendieron la Fase I de Contingencia Ambiental que se había mantenido activa debido a una estabilidad atmosférica que impidió la dispersión de contaminantes.

Desde ese martes, cuando se levantaron las restricciones, la ventilación en la cuenca del Valle de México ha mejorado. Sin embargo, febrero fue un mes difícil; tan solo en lo que va del 2026, la Megalópolis ya ha sufrido cuatro contingencias ambientales.

De acuerdo con el reporte más reciente del Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT), la calidad del aire para este domingo se reporta como Buena con un nivel de riesgo bajo en la mayor parte de CDMX y la zona conurbada del Valle de México. Aunque reporta mala calidad del aire en el norte y sur de Ciudad de México con riesgo alto.

Por lo pronto, este domingo 1 de marzo, no hay contingencia ambiental.

¿Dónde hay mala calidad del aire?

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico, solo una estación registra mala calidad del aire. Se trata de Villa de las Flores, en el municipio de Coacalco en el Estado de México.

Ante estas condiciones, se recomienda evitar actividades físicas moderadas y vigorosas al aire libre, especialmente para personas sensibles. Para el resto de la población, se sugiere reducir la intensidad de las actividades físicas vigorosas y mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales sobre la calidad del aire.

