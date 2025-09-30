Se Abre Socavón en Puente de la Concordia, Lugar Donde Ocurrió Explosión de Pipa en Iztapalapa

Un socavón se formó en el Puente de la Concordia, lugar donde ocurrió la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa; esto es lo que sabemos del caso.

De acuerdo con los primeros reportes, la oquedad ocurrió en la carpeta asfáltica en la zona del distribuidor vial, localizado en la colonia Santa María Acatitla.

Las autoridades de la Secretaría de Gestión Integral del Agua informaron que, esta tarde, se registró un hundimiento en la carpeta asfáltica en la zona del Puente de la Concordia.

Personal de esta dependencia y de las Secretarías de Seguridad Ciudadana y de gestión Integral de Riesgos y de Protección Civil, se encuentran abanderando el punto y haciendo la evaluación pertinente

¿Cómo es el socavón que se abrió en el Puente de la Concordia?

El socavón que se formó en el asfalto, se encuentra a unos metros de los memoriales que los vecinos instalaron para recordar a las personas que perdieron la vida o resultaron lesionadas por el estallido del vehículo que cargaba más de 49 litros de gas LP.

En esa zona es constante el paso de vehículos pesados, debido a que conecta con la autopista México-Puebla, por lo tanto, es una vía clave en la movilidad para conectar a la Ciudad de México con el Edomex.

Además del socavón, se puede apreciar en la zona cómo a partir de la oquedad se desprende una fisura que se extiende por el área por alrededor de 4 o 5 metros. El lugar permanece acordonado para que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes.

Fiscalía descarta explosión en Iztapalapa por socavón

Este martes durante la presentación de las nuevas medidas para regular la circulación de vehículos de transporte de combustible en la CDMX, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha Alcalde Luján, aseguró la explosión en Iztapalapa no se originó por un bache o socavón en la zona del Puente de la Concordia.

También indicó que peritos de esta Fiscalía, realizaron inspecciones inmediatas con fijación fotográfica y videográfica, acreditando que no existían baches, ni daños en la superficie de rodamiento en la zona del percance.

El accidente no fue provocado por un bache, se acreditó que la carpeta asfáltica estaba en condiciones adecuadas, sin daños que pudieran generar un percance de esta magnitud

La funcionaria desmintió que se haya pavimentado esta vía posterior al accidente, esto lo pudieron corroborar, "tanto algunos medios de comunicación, y hoy en día, también lo pueden seguir corroborando".

