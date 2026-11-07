Tras Vandalizar y Prender Fuego en Segob, Colectivo Trans Daña Negocios en Paseo de la Reforma

Una protesta de mujeres trans en inmediaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México se registró esta tarde, sin embargo, terminó en altercados, riñas y daños en la fachada del edificio.

El colectivo vandalizó el edificio ubicado en Bucareli, lo que derivó en un enfrentamiento con los encargados de la seguridad.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Protesta del Colectivo Trans Afuera de Segob Deja Destrozos y Enfrentamientos

Las manifestantes que exigen apoyos económicos, salud y despensas lograron abrir uno de los accesos del inmueble durante su protesta, de inmediato el grupo que resguarda las instalaciones roció polvo de extintor para replegarlas.

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Debido a esta acción lanzaron objetos a los agentes, rompieron cristales, realizaron pintas y quemaron inmobiliario en la zona.

Lo que era una protesta terminó en disturbios, una decena de motos estacionadas en la calle fueron dañadas y tiradas al suelo, otras personas trataron de escalar las rejas del edificio e incluso usaron mazos para tratar de quitar parte de la barda y lanzar más objetos como proyectiles.

En lugar de tranquilizarse los ánimos, las manifestantes trataron de incendiar la reja, pero elementos federales usaron agua a presión y extintores para apagar las llamas.

A las 19:50 horas, los momentos complicados no terminaron, un segundo portazo ocurrió, cuando las inconformes lograron vencer el candado que cerraba las rejas de Segob, pero de inmediato los elementos federales cerraron el acceso.

Las mismas manifestantes relataron a N+ que iban solo por un plantón para ejercer presión ante sus demandas.

La circulación en el cruce de Avenida Bucareli y Atenas presentó afectaciones y cortes viales debido a la presencia de los manifestantes durante algunas horas, pero posteriormente se retiraron para continuar su manifestación en Paseo de la Reforma.

A su paso por esta avenida principal, realizaron pintas y destrozos en comercios. Tal es el caso del mobiliario que retiraron de una cafetería para trasladarlo al arroyo vehicular, donde se sentaron para bloquear el paso por unos momentos. En las inmediaciones se encontraba una unidad del Turibus, a la cual le provocaron algunos daños.

Después se dirigieron a las instalaciones de la Secretaría del Bienestar, donde lograron abrir las puertas del edificio, realizaron pintas e invitaron a la ciudadanía a ingresar.

Luego de estos hechos, la Secretaría de Gobernación (Segob) condenó los actos de violencia registrados en sus instalaciones provocados por el Colectivo Lleca, quienes prendieron fuego a basura que colocaron en el acceso de la calle General Prim.

“El uso de materiales inflamables y objetos contundentes contra instalaciones públicas constituye una provocación, una conducta inaceptable que pone en riesgo la integridad de las personas, del personal que labora en la dependencia y de la ciudadanía a la que servimos”, indicó en un comunicado.

La Segob aseguró que estos actos violentos ocurrieron a pesar de que el Colectivo y su representante, Victoria Sámano, han sido atendidos en mesas de trabajo por el gobierno de la CDMX, instancia con la que actualmente se mantiene una agenda de diálogo y atención a sus demandas, incluso cuando saben que hay fechas previstas para reuniones próximas.

“(La Secretaría de Gobernación) Hace un llamado firme a privilegiar el diálogo, el entendimiento y la construcción de acuerdos y reitera que la violencia nunca será el camino para resolver los conflictos”, puntualizó la dependencia.

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