Sociedad

Tras Vandalizar y Prender Fuego en Segob, Colectivo Trans Daña Negocios en Paseo de la Reforma

El colectivo exige se cumplan sus demandas, mientras con mazos intentaron entrar al edificio de Gobernación

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Video: Momento Exacto que Manifestantes Trans Incendian Puertas y Ventanas de Segob, CDMX

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