Sociedad

'Donde Nos Parábamos Era Ver Destrucción': Así Recuerda Sergio el Terremoto de 1985

Material inédito muestra a una Ciudad de México entre el desconcierto, el polvo, el caos y la muerte, durante los primeros minutos posteriores de la tragedia

Foto: Archivo TelevisaFoto: Archivo Televisa

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