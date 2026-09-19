El 19 de septiembre de 1985, un sismo de magnitud 8.1, con epicentro frente a las costas de Michoacán, sacudió el centro de México.

Imágenes inéditas muestran los primeros minutos después de la tragedia.

Por 41 años, este material estuvo oculto. Imágenes que muestran, a una Ciudad de México en el desconcierto, el polvo, el caos y la muerte.

Sergio Nieto González, compartió su testimonio sobre lo que sintió en ese momento:

“Salimos espantados, salimos a la calle, estábamos con unos vecinos comentando la tragedia que había pasado, y esto lo supimos por medio de un radio de pilas, porque en aquel entonces no existían los teléfonos celulares, no había luz en la calle”, explicó.

Aseguró que por cualquier calle que pasaba lo que veía era destrucción:

“Nosotros estábamos en la Jardín Balbuena y no hallábamos a dónde salir, lo primero que agarramos fue Fray Servando. Nos fuimos por Fray Servando, y ya después, donde nos dieran las imágenes, la moto, todo era tragedia. No buscábamos calles, donde nos parábamos era ver destrucción, ver edificios caídos, ver cosas muy feas, muy mal. Por donde pasáramos era impactante, era una tragedia lo que veíamos. Bueno, no teníamos ni palabras para expresarnos. Entre mi amigo y yo, a veces veíamos eso y nos quedábamos mudos de estar viendo eso”

La catástrofe contabilizó más de 400 edificaciones destruidas, 5,728 afectadas y aproximadamente 30,000 heridos.

“Se oían entre los escombros y eso, alaridos que decían: ‘Ay, ay, auxilio’, y corrían y decían: ‘Acá, acá hay uno’, y corría mucha gente hacia ese lugar. Así es como poco a poco se fue haciendo eso, se ven ahí los carros enterrados, a lo mejor había personas ahí que mucha gente ni se acercaba ahí a ver qué había por el miedo, por el temor, o mucha gente se ocupaba para irse a otros lados con su familia o algo", recordó Nieto González.

Estas nuevas imágenes nos dan otro vistazo a lo ocurrido ese día.

“Yo creo que fue algo de lo que más nos impactó de ver esa antena caída, la de Televisa. Fue lo que más nos impactó ver eso. Sí, nos impresionó mucho. De lejos la vimos. Inclusive dejamos la moto porque sí había mucha gente. Recuerdo, en ese edificio hasta arriba, había una señora y un señor ya grandes pidiendo auxilio, pidiendo auxilio, pero había gente abajo que, pues, nomás se quedaba viendo, pero no los dejaban entrar. El Hotel Montreal, ya para llegar a Tasqueña. Y ahí se veían claritas las camas, los baños, todo, todo se veía muy clarito. Pues ahí se ven bien claritas las habitaciones, cómo estaban. Sí, sí, se veía muy claramente las habitaciones”.

Esa mañana de 1985, en medio de una destrucción y tragedia, surgió una solidaridad que se materializó en comités de ayuda, albergues, voluntarios y grupos de rescatistas.

Al ver las imágenes Nieto aseguró:

“Mira, está esa pobre persona, no solo, con un pico, él solo ahí, no sé, imagínese quitar todo ese, todo su escombro de la desesperación de esa pobre gente. Albergue para los damnificados, Universidad del Valle de México, Plantel Roma... Sí, sí es que después hicieron varios albergues damnificados para juntar agua, para juntar comida, para juntar muchas cosas, medicina, sobre todo, primeros auxilios también, que se juntaban, todo eso.

Para Sergio, el momento más complicado fue la noche de ese 19 de septiembre.

Una de las emociones que experimentó fue el miedo.

“Mucho, mucho miedo, mucho temor, mucha angustia, no sabíamos lo que estaba pasando, fue más, más mi miedo, en la noche, cuando, cuando ya pasó la noche, un amigo que trabajaba en la delegación, Venustiano Carranza, me llamó, que si podía ayudarlos, para organizar gente, a sacar cuerpos al centro. Me acuerdo, que nos subimos a un edificio, hasta arriba, y empezar y decíamos, cállense, cállense, íbamos por allá, y entre la oscuridad, porque no había ni teléfonos, para alumbrarnos, no había lámparas, no había nada, y corríamos, la gente de acá, acá, y a levantar, a levantar piedras, a levantar todo, a levantar cuerpos, de gente, que se estaba quejando, de niños, de ancianos, de señoras, de todo, eso fue algo muy, muy fuerte que pasé, la verdad”

Recordó también el rescate de personas con vida:

“Gritaban desde arriba, camilla, camilla, camilla, y por fin, recatábamos a esta persona, toda herida y apenas con vida y a ver, otra vez, cállense, cállense, a ver, cállense, ya volvíamos, ya íbamos corriendo, otra vez, a quitar escombros, a quitar cosas, a quitar, ya aparecían manos, aparecían cosas, aparecía dinero, aparecían reloj, aparecía todo lo que es una casa, y a levantar las personas, y a ver, otra camilla, otra camilla, y eso fue, eso ya fue en la noche, eso fue algo muy, muy desgastante, muy fuerte, que se nos va a quedar para toda la vida”

También relató cómo llevaban los cuerpos de las personas sin vida:

“Yo recuerdo, que llegué como a las 5:30, de la mañana, ese día, después de estar rescatando gente, recuerdo, cómo echaban los cuerpos, así a un camión, que se los llevaban, a donde está ahora, Plaza Delta, el parque de beisbol, ahí se los llevaban”.

Se cumplen 41 años del sismo del 85, un hecho que cambió la vida para miles de personas en el país.

Y Sergio Nieto González, aseguró que en ese momento se trataba de ayudar.

“Yo creo que en el momento, era tanto el impacto, la cosa de, no de llorar, era estar para acá, para allá, tratar de ayudar, tratar de ver las cosas en ese momento, yo creo que pasaron después cosas, y sí lo platicaba, y sí, sí era muy, muy, muy triste, muy triste, sí, como hasta con lágrimas la verdad, como no”

Con información de N+.

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