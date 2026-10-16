Paseo Nocturno de Día de Muertos 2026: ¿Dónde Prestarán Bicicletas en CDMX?

La Ciudad de México (CDMX) tendrá una nueva edición del Paseo Nocturno de Día de Muertos 2026, la actividad permitirá a capitalinos y visitantes recorrer algunas de las principales vialidades de la ciudad en bicicleta, con disfraces y decoraciones alusivas a esta tradición mexicana.

La Secretaría de Movilidad (Semovi) señaló que la edición 56 del programa Muévete en Bici con motivo del Día de Muertos, se llevará a cabo el sábado 24 de octubre. El evento contempla un recorrido por Paseo de la Reforma y el Centro Histórico, con actividades aptas para todas las edades.

El horario será de las 19:00 a las 23:00 horas. Durante la jornada, los asistentes podrán participar en el concurso de disfraces.

¿Dónde prestarán bicicletas?

En caso de que no tengas bicicleta, en su módulo ubicado en la Glorieta del Ahuehuete del Instituto de la Juventud (Injuve) y la Secretaría de Movilidad (Semovi) las prestarán.

El circuito anunciado tendrá una extensión de aproximadamente 13 kilómetros y abarcará vialidades de Paseo de la Reforma y el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Además del recorrido en bicicleta, la jornada contempla actividades recreativas relacionadas con el Día de Muertos. Entre las propuestas anunciadas se encuentra la decoración de bicicletas

El Día de Muertos es una de las tradiciones más representativas de México, una celebración dedicada a recordar a las personas que han fallecido y mantener vivo su recuerdo a través de rituales, reuniones familiares y expresiones culturales que se transmiten de generación en generación.

FBPT