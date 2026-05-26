¿A Qué Hora se Podría Levantar Plantón de la CNTE? Habrá Reunión en Segob este 26 de Mayo 2026

Este martes 26 de mayo, autoridades federales se reunirán con integrantes de la CNTE en instalaciones de la Segob

Plantón de la CNTE en avenida 5 de Mayo, CDMX.Foto: Cuartoscuro

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CNTE y Gobierno se encuentran hoy en Segob. ¿Qué pasará con el plantón en 5 de Mayo? Conoce los detalles de esta reunión clave.

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