¿A Qué Hora se Podría Levantar Plantón de la CNTE? Habrá Reunión en Segob este 26 de Mayo 2026

Este martes 26 de mayo de 2026, autoridades federales tendrán una nueva reunión con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes mantienen desde ayer un plantón en la avenida 5 de Mayo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX).

Aquí te decimos a qué hora será el encuentro, que podría determinar si la CNTE decide permanecer en el plantón o tomar otra ruta de acción.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Integrantes de la CNTE Mantienen Campamento en Calle 5 de Mayo en Zócalo de CDMX

¿Por qué hay plantón de CNTE en Avenida 5 de Mayo?

Ayer, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizó una marcha desde el Ángel de la Independencia; su intención era llegar al Zócalo capitalino e instalar ahí un plantón; sin embargo, policías les impidieron su avance.

Ante ello, los manifestantes colocaron sus tiendas de campaña sobre 5 de mayo casi al cruce con el Eje Central Lázaro Cárdenas.

En un comunicado, las secretarías de Gobernación (Segob) y de Educación Pública (SEP) informaron este martes que desde el fin de semana pasado, tuvieron conversaciones con la Sección 22 de la CNTE para garantizar la seguridad de quienes participarán en las protestas.

Explicó que el Gobierno de la CDMX realizó una inspección en la plancha del Zócalo con representantes de esa sección.

Lo anterior para que pudieran verificar la realización de maniobras de instalación de pantallas, estructuras metálicas mediante grandes grúas y otros equipos.

“Por recomendación de protección civil, se les comunicó que representaba una situación de riesgo porque se realizarán actividades con grandes grupos de personas en ese sitio, por lo que se les plantearon diversas alternativas de lugares”.

Reunión de hoy en CDMX

De igual manera, dieron a conocer que hoy mismo se llevará a cabo una mesa de diálogo en la Segob, a las 12:00 horas.

En el encuentro estarán la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y el titular del ISSSTE, Martí Batres, así como representantes de la CNTE, “a fin de continuar la construcción de acuerdos mediante un intercambio respetuoso y directo”.

“El Gobierno de México reitera que permanecen abiertos los canales institucionales para atender sus planteamientos, siempre en un marco de respeto, legalidad y búsqueda de consensos”.

Adicionalmente, llamaron a privilegiar la no confrontación, el diálogo y la vía institucional como mecanismos para avanzar en la atención de las demandas del magisterio nacional, en beneficio de la comunidad educativa y de la sociedad en su conjunto.