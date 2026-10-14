Anuncian Nuevo Plantel de la UNAM en CDMX para 20 Mil Estudiantes

Hoy el Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que se construirá un nuevo plantel de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en la zona suroriente de la capital. Este nuevo espacio de la UNAM tendrá capacidad para recibir hasta 20 mil estudiantes.

El proyecto fue anunciado este día por la jefa de Gobierno durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno.

El gobierno capitalino construirá las instalaciones, mientras que la universidad se encargará de equiparlas y operarlas. Hasta el momento, no se ha precisado la alcaldía en la que se ubicará ni el terreno donde se construirá.

El proyecto considera albergar licenciaturas clave de alta demanda como Medicina, Ciencia de Datos y Nanotecnología, además de planes de estudio especialmente diseñados para resonder a la necesidades de la población local.

La mandataria señaló que el proyecto se acordó con el rector de la Máxima Casa de Estudios y destacó que se trata de la construcción de un nuevo plantel después de más de 50 años.

La nueva sede busca ampliar la oferta educativa de la UNAM en la capital. Sin embargo, todavía no se han dado a conocer los programas académicos que ofrecerá, los requisitos de ingreso ni el presupuesto destinado a la obra.

La capacidad anunciada es de hasta 20 mil estudiantes y el desarrollo será gradual, por etapas. Por ahora, no hay una fecha confirmada para el inicio de la construcción ni para la apertura del plantel. Tampoco se ha informado cuándo comenzarán las inscripciones o qué carreras estarán disponibles.

Además del nuevo plantel de la UNAM, durante el informe se anunció la construcción de tres universidades públicas en distintos puntos de la capital, principalmente en zonas periféricas.

El plan también contempla cinco nuevas preparatorias en pueblos y barrios originarios, así como en zonas alejadas, con el objetivo de acercar las opciones educativas a jóvenes que viven en esas comunidades.

Uno de los antecedentes históricos relevantes para dimensionar el anuncio del nuevo espacio de la UNAM, es la expansión del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), cuyo proyecto fue aprobado por el Consejo Universitario de la UNAM el 26 de enero en el año de 1971.

Los primeros planteles del CCH, Azcapotzalco, Naucalpan y Vallejo, abrieron sus puertas el 12 de abril de 1971. Un año después, el 3 de abril de 1972, comenzaron las actividades en los planteles Oriente y Sur, con lo que quedó integrado el conjunto original de cinco escuelas.

La Ciudad Universitaria, uno de los complejos más emblemáticos de la institución, fue inaugurada oficialmente el 20 de noviembre de 1952, mientras que las clases comenzaron el 22 de marzo de 1954.

Antes de la construcción de Ciudad Universitaria, la UNAM no contaba con un campus único; sus diversas escuelas y facultades estaban dispersas en múltiples edificios históricos del Centro Histórico de la Ciudad de México. El proyecto original fue concebido para albergar hasta 25 mil estudiantes.

La capacidad anunciada para el nuevo plantel capitalino, de hasta 20 mil alumnos, representa una cifra importante en comparación con aquella planeación inicial de Ciudad Universitaria. Cabe mencionar que, todavía no se ha detallado si los 20 mil lugares corresponderán a la matrícula total que podrá atender la nueva sede una vez concluida o si habrá una incorporación gradual de estudiantes conforme avance su construcción.

PT