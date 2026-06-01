Contexto

Sigue el LIVEBLOG de N+ para conocer minuto a minuto las movilizaciones de la CNTE, las calles cerradas y las alternativas viales para evitar retrasos en distintos puntos de la CDMX. Entre las principales exigencias del magisterio disidente están la eliminación de la reforma educativa de 2013, pese a los ajustes de 2019, así como la derogación de la reforma al ISSSTE de 2007 y el retorno a un sistema de pensiones administrado por el Estado, sin la participación de las Afores.