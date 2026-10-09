Sociedad

Microsismo Magnitud 2.2 Sacude la Alcaldía Tlalpan; ¿Sonó la Alerta Sísmica en CDMX?

El microsismo tuvo epicentro al sur de la capital del país, según el Servicio Sismológico Nacional

CuartoscuroCuartoscuro
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Microsismo Magnitud 2.2 Sacude la Alcaldía Tlalpan; ¿Sonó la Alerta Sísmica en CDMX? | N+