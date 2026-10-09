Microsismo Magnitud 2.2 Sacude la Alcaldía Tlalpan; ¿Sonó la Alerta Sísmica en CDMX?

Un microsismo de magnitud 2.2 sacudió la tarde de este viernes la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN) de la UNAM.

Al respecto, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) recordó a la ciudadanía que la alerta sísmica no se activa cuando el epicentro es dentro de la Ciudad de México.

"Mantenemos constante comunicación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, monitoreamos sus comentarios y atendemos a través del 9-1-1", dijo por su parte Salvador Guerrero Chiprés, coordinador del C5.

En tanto, la SGIRPC informó que no se reportan afectaciones tras el movimiento telúrico. "Establecemos comunicación con las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las Alcaldías (UGIRPC) para descartar cualquier eventualidad", añadió vía la red social X.

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Un microsismo es un temblor de baja magnitud (generalmente menor a 3.0 o 3.8) que ocurre cerca de la superficie terrestre y dura solo unos segundos.

En la Ciudad de México tiembla por dos razones principales: sismos originados en la costa o zonas lejanas que se amplifican por el tipo de suelo blando, y microsismos locales por fallas geológicas en el poniente de la capital.

En los últimos años se han registrado pequeños temblores con epicentro en la propia ciudad, concentrados principalmente en alcaldías del poniente como Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Coyoacán y Mixcoac.

AMP