¿Qué Pasó Cerca de Estación Consulado, del Metro CDMX? Servicios de Emergencia Atienden a Mujer

Unidad médica se traslada a inmediaciones de la estación Consulado del Metro CDMX para atender una emergencia

Ambulancia del ERUM en CDMXFoto: N+ | Archivo
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