¿Qué Pasó Cerca de Estación Consulado, del Metro CDMX? Servicios de Emergencia Atienden a Mujer
Unidad médica se traslada a inmediaciones de la estación Consulado del Metro CDMX para atender una emergencia
Unidad médica se traslada a inmediaciones de la estación Consulado del Metro CDMX para atender una emergencia
Servicios de emergencia se movilizaron a las inmediaciones de la estación Consulado del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, por una emergencia la mañana de hoy, 28 de mayo de 2026.
Al sitio se trasladó una unidad médica para atender a una mujer que dio a luz en inmediaciones de dicha estación del Metro CDMX, con dirección a La Raza.