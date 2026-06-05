¿Qué Pasó en el AICM Hoy? Aeropuerto Emite Aviso por Situación en Terminal 2

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) emitió un aviso sobre la situación en la Terminal 2, luego de que se advirtiera en redes sociales sobre un presunto desalojo de módulos de venta.

La terminal aérea aclaró hoy, 5 de junio de 2026, que desde hace dos semanas se están reubicando dichos módulos.

Lo anterior tras un acuerdo con las 11 agrupaciones autorizadas que prestan el servicio de taxi en el aeropuerto capitalino, enfatizó el AICM en su perfil de la red social X.

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Con respecto a la información que circula en redes sobre un supuesto desalojo en la Terminal 2 de módulos de venta, se hace de su conocimiento que, desde hace dos semanas previo acuerdo con las 11 agrupaciones autorizadas que prestan el servicio de taxi, citados… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) June 5, 2026

Cambios en el AICM

De igual manera, explicó que los cambios tienen la finalidad de mejorar las condiciones de ordenamiento, movilidad, aprovechamiento y homologación de la imagen comercial de los espacios aeroportuarios.

Desde días previos, el AICM y el Grupo Aeroportuario Marina han dado a conocer las acciones de modernización de la terminal aérea.

“Cada mejora tiene un propósito: ofrecer espacios más funcionales, seguros y cómodos para nuestros usuarios”, expuso el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México.

Mientras que el Grupo Aeroportuario Marina ha dado a conocer cambios como:

Renovación de pasillos y habilitación de bahías para que los pasajeros puedan acceder al medio de transporte de su preferencia con mayor comodidad, seguridad y eficiencia.

Instalación de pantallas de información de vuelos para consultar de manera más clara, rápida y eficiente el estatus de las operaciones.

Se reforzó el sistema de videovigilancia con 3,629 cámaras.

Incremento de 25% en las líneas de inspección.

Reunión con agrupación de taxis

El pasado 13 de mayo, el Grupo Aeroportuario además dio a conocer detalles de la reunión con la agrupación de taxis que opera en el AICM.

Dijo que se acordó emitir una circular para precisar varios puntos, entre ellos:

Como parte de las acciones de ordenamiento y mejora de la movilidad implementadas por el AICM, se consideró la rehabilitación de bahías de ascenso y descenso en áreas adyacentes a las Terminales 1 y 2 con la finalidad de ofrecer a los pasajeros una alternativa segura para abordar servicios de transporte que no cuentan con autorización de acceso a zona federal, las cuales permiten dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia de autotransporte federal, así como brindar a los usuarios, espacios iluminados, controlados y cercanos a las terminales aéreas para la toma libre de otras opciones de transporte.

La Guardia Nacional se encuentra realizando en el AICM las funciones y atribuciones que le confiere la ley aplicable. Por lo anterior, se incorporarían más elementos para fortalecer los operativos y se instalarían oficinas para el pago de multas.

SPB