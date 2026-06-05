¿Qué Pasó en el AICM Hoy? Aeropuerto Emite Aviso por Situación en Terminal 2

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informa qué pasó con módulos de venta en la T2

Fachada de la Terminal 2 del AICM en Ciudad de México. Foto: aicm.com.mxFachada de la Terminal 2 del AICM en Ciudad de México. Foto: aicm.com.mx

Destacado

AICM y Grupo Aeroportuario Marina modernizan Terminal 2: nuevas bahías, pantallas y más cámaras. ¿Cómo impacta esto a los viajeros? Infórmate aquí.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+