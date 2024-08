Sorprende a Padres Alza en Precios de Útiles ante Inicio de Ciclo Escolar

Falta una semana para el regreso a clases y miles de personas se dieron cita en el Centro Histórico de la Ciudad de México para tratar de surtir, al mejor precio, las listas de útiles escolares de sus hijos. Pero la mayoría se dijo sorprendido por los altos costos que encontraron.

Brenda Márquez quien acudió a comprar aseguró que el aumento ha sido bastante en los últimos años.

Por ejemplo estas libretas 90 pesos ya, 90 pesos y yo me acuerdo de que hace unos tres, cuatro años las compré a no más de 70 pesos, entonces sí, sí ha sido bastante el aumento, bastante y la verdad de todo, de todo

Comerciantes dicen que, por un lado, aumentaron algunos precios, pero por el otro, también creen que redujeron la cantidad de materiales que les pidieron a los alumnos, como lo refiere Joseph.

Veíamos que en un preescolar se llegaban a llevar hasta dos mil, mil 500 en una lista de preescolar, y en una de primaria eran mil 300, mil 200. Ahorita si te miento se están gastando, no sé, un promedio de 800 - mil pesos una de primaria y mil - mil 100 un kínder, preescolar, no sé si sea también por la economía, que los maestros han visto que no está tan estable y como que se moderaron a no pedir tanto