Sustituirán Varios Kilómetros de Ductos de Turbosina en la GAM

Personal de Pemex sustituirá al menos 5 kilómetros del ducto de turbosina que abastece al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y que cruza la alcaldía Gustavo A. Madero.

En la zona, desde el pasado 11 de junio, vecinos de la colonia Cuchilla del Tesoro denunciaron un fuerte olor a combustible que sale por las coladeras.

Víctor Ochoa, un trabajador en la zona, refiere que el miedo es latente pues no saben cuánto es el tramo del ducto afectado, lo que podría provocar en cualquier momento un accidente.

El miedo es latente, el problema es estar aquí, la verdad no sabemos a ciencia cierta si es todo el ducto o nada más algunas partes las que tienen fugas; todos quieren que se cambie el ducto, pero no sabemos en realidad hasta dónde esté dañado o estén huachicoleando

En las colonias Cuchilla del Tesoro, Narciso Bassols, Ciudad Lago, Unidad Álzate y CTM Aragón han colocado lonas sobre Avenida 604 y 699, en las que los vecinos exigen a las autoridades el cambio del ducto o el cierre del mismo. Insisten en que el olor a combustible es persistente. Como Bertha Rivas habitante de CTM Aragón, quien señala:

Yo normalmente saco a mi mamá a pasear todo el pasillo, ahorita pues no lo hago porque además de repente huele, huele a solvente, como que huele a contaminación de solvente con drenaje

En días pasados, personal de Petróleos Mexicanos informó que en lo que va de 2024 se han detectado cinco tomas clandestinas en el ducto de turbosina: cuatro en el Estado de México, en los municipios de Nezahualcóyotl y Tlalnepantla, y otra en la Ciudad de México.

Pemex también colocará un nuevo ducto de turbosina en un tramo de 5 kilómetros desde la Avenida 604 hasta la Avenida 699, a 20 metros de profundidad para evitar que se vuelvan a realizar tomas clandestinas.

Pese a esto, los vecinos exigen información clara sobre la situación en la que se encuentran, como Lorena García, vecina de Ampliación CTM Aragón, quien expresa su molestia:

Otros habitantes de la colonia Cuchilla del Tesoro, como Gilberto Martínez, indican que personal de Pemex y la Marina han tapado varias tomas clandestinas pero sin reportarlas.

Han encontrado lugares como de perforaciones clandestinas o las han tapado o han hecho algo porque ya no es ese olor tan fuerte como estaba. ¿Quién informa cuántos hay detenidos o cuántos están involucrados? Nada de eso se sabe; por eso, la sospecha de que vienen los de Pemex, viene la Marina, hacen el trabajo y no reportan. No sabemos si son ellos mismos los que vienen y ordeñan