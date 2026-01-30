Temporada Seca 2026 en el Valle de México Traerá Más Calor que en 2025: ¿A Qué Se Debe?

Expertos convocados por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) discutieron sobre la temporada seca-caliente 2026. Los científicos vaticinan que 2026 alcanzará temperaturas mayores en el Valle de México que en 2025, aunque no serán superiores a las de 2024.

Cambio climático influye en las condiciones atmosféricas del Valle de México

Convocados por la CAMe, científicos del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC) de la UNAM, se reunieron en el seminario Perspectivas científicas de la temporada de ozono 2026 en la ZMVM. Los expertos discutieron las condiciones climáticas que enfrentará el Valle de México durante la próxima temporada seca-caliente, que va de marzo a junio.

Al respecto, Víctor Hugo Páramo Figueroa, coordinador ejecutivo de la CAMe, señaló que en enero de este año se registró la primera contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, un hecho significativo, pues la última vez que ocurrió una contingencia en mes de enero fue en 1999. Para el funcionario esto es reflejo de cambios importantes en el comportamiento de la fotoquímica atmosférica, influidos por el cambio climático.

Advierten que 2026 será más caliente en el Valle de México que el 2025

Una advertencia importante que se hizo durante este seminario fue sobre el efecto del fenómeno de La Niña sobre el clima del Valle de México. Al respecto, Jorge Zavala Hidalgo, investigador del ICAyCC, señaló que que se espera que las temperaturas durante el 2026 sean mayores que las del 2025, pero menores que las del 2024.

El científico también dijo que las condiciones de sequía serán moderadas y no estima que 2026 sea un año extremo en cuanto a calidad del aire. No obstante sí habrá condiciones favorables para la generación de ozono.

En su presentación, el científico señaló que la Ciudad de México se ha calentado de forma consistente en el último siglo, en consonancia con el calentamiento global. Un ejemplo de esto es la temperatura media registrada en Tacubaya, al poniente de la capital.

Mientras que en 1900 la temperatura anual media era de 10 grados, hacia la década del 2020 ha superado los 12 grados centígrados.

¿Qué es La Niña y cómo afecta al clima del Valle de México?

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) apunta que El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) es un fenómeno natural recurrente que ocurre en el Pacífico y que influye notablemente en las pautas climáticas en varias regiones adyacentes del mundo. Se caracteriza por la fluctuación de las temperaturas oceánicas y por la aparición de cambios en las condiciones atmosféricas.

Mientras que El Niño eleva las temperaturas del Pacífico y provoca mayores precipitaciones en los trópicos americanos, La Niña es un fenómeno que produce un enfriamiento a gran escala de las aguas ecuatoriales, lo que deriva en sequías que afectan, por ejemplo, a varias regiones de México.

La OMM apunta que, si bien La Niña es un fenómeno natural, el cambio climático, producido por la actividad humana, intensifica los fenómenos meteorológicos hasta niveles extremos y afecta a la distribución de las precipitaciones estacionales.

