Familia Perdió su Tortuga en la Roma Sur; Piden Ayuda para Encontrarla

Una tortuga de 21 años de edad se perdió en la colonia Roma Sur. Sus dueños ofrecen una recompensa a quien les ayude a encontrarla.

Paola Stefani, dueña de Shiva, contó a N+ que su tortuga se salió de casa en un descuido:

Shiva es una tortuga patas rojas (Chelonoidis carbonaria). Los especímenes de esta tortuga originaria de Sudamérica viven hasta 50 años y suelen ser mucho más ágiles que los de otras especies.

Desde entonces, la familia comenzó una intensa campaña de búsqueda en las inmediaciones de la Roma y en redes sociales. Además, ofrecen una recompensa para quien ayude a encontrarla.

Sin embargo, Paola Stefani considera difícil que Shiva se haya logrado perder casualmente en las calles de la colonia:

Yo me imagino que, si vas caminando por las calles de la Ciudad de México, encontrarte una tortuga de ese tamaño, de esas dimensiones, debe ser bastante llamativo.

La familia de Shiva sospecha que alguien ya la habría encontrado y la habría conservado en lugar de buscar a sus dueños:

Por desgracia la búsqueda de Shiva ha dado con gente malintencionada que contactan con la familia para estafarlos. Actualmente, los dueños de esta tortuga ofrecen 5 mil pesos en recompensa. Al respecto, Paola Stefani menciona:

Creo que lo que he hecho en redes sociales no ha sido suficiente. No hemos logrado llegar al círculo de quien tiene a Shiva y eso es muy desesperante.