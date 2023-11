Tren del Metro CDMX se Impacta en Talleres de Terminal El Rosario

El tren 356354 quedó con daños luego de que este martes 21 de octubre de 2023 impactó al llegar a la zona de talleres de material rodante, en la terminal El Rosario del Metro.

Esto es lo que narró de forma anónimo un inspector del Metro de la Ciudad de México.

Son conductores nuevos y para manejar un mastodonte de estos hay que tener mucha pericia y muchas horas. Pese a que venía con una inspectora que es la compañera que está ahí, de morado, y ella venía con él, no sé si ella no le dijo o no le dio las instrucciones adecuadas