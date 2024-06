Especialistas aseguran que en los últimos 6 meses los accidentes en monopatín o scooters eléctricos han aumentado un 30%, lo que ha encendido alerta en las aseguradoras.

Jonathan Yair Guzman, abogado especialista de hechos de tránsito, detalla que cuando llegan a tener un accidente son muy riesgosos, hay fracturas, traumatismos craneoencefálicos y llegan a afectar a terceros. “Las aseguradoras han tenido un aumento de incidentes por estos vehículos, al 30%”, dice.

Video: Bicis Eléctricas y Scooters Deberán Ser Emplacados

Los scooters están considerados en el reglamento de tránsito capitalino como vehículos no motorizados, cuya velocidad máxima debe ser 25 kilómetros por hora, pero en realidad están muy lejos de serlo.

El especialista de hechos de tránsito, señala que este tipo de transporte “entró a México y por problemas de movilidad no previó el gobierno que iba a ser un problema a futuro. Esto causa que ellos sigan las reglas de las bicicletas, pero sin seguir los protocolos, no cuentan ni con seguro vehicular, no cuentan con licencia de conducir ni con un curso que pueda avalar la conducción”.

Te recomendamos: Buscan Regular Tránsito de Bicicletas Eléctricas y Scooters en CDMX

Alternativa de transporte

Marlene Coronel es bailarina. Hace 3 meses decidió comprarse un monopatín o scooter para poder moverse en calles de la Ciudad de México, como una alternativa para transportarse.

Era incosteable la vida, demasiado tiempo en transporte público o en aplicaciones de transporte privado y ahí se me iba todo el dinero.

Al igual que ella, habitantes de la capital del país han decidido transportarse en monopatín.

En la Ciudad de México tenemos esa gran necesidad de movilidad y esa búsqueda por sistemas alternativos de movilidad, que nos ha orillado a esto", dice Laura Jaloma, urbanista de la UNAM.

Urgen regular monopatines

Peatones, automovilistas y ciclistas también urgen su regulación.

María Eugenia Santoyo, es una peatón que está a la expectativa de que no le vaya a ocurrir un accidente por culpa de los usuarios de monopatines.

De repente te salen cuando no, y uno que es de la tercera edad da miedo que te vayan a tirar.

Miguel Ángel Ortega, es ciclista, y pide que tengan más responsabilidad “porque uno que va despacio no lleva tanta velocidad”.

Nicasio, taxista, coincide: “Híjole, es un peligro ¿eh?, patines, bicicletas”.

Decesos por accidentes viales

El último reporte trimestral de hechos de tránsito de la Secretaría de Movilidad (Semovi) capitalina 2023, señala que 152 personas fallecieron en accidentes viales. Entre estos el 46% fueron motociclistas y 7% ciclistas.

Los usuarios de scooters aún no son contemplados en estadísticas oficiales.

“No existe esa regulación porque no existe la infraestructura para recibir ese tipo de transporte”, lamenta la uribista de la UNAM.

Historias recomendadas:

Con información de Elizabeth Mávil

ME