Vacaciones Diciembre 2023: ¿Qué Actividades Ofrece la CDMX?

Con la llegada de las vacaciones de diciembre, la Ciudad de México (CDMX) ofrece una gran cantidad de actividades para todos los gustos y edades, desde conciertos gratuitos hasta exposiciones temporales.

Actividades decembrinas gratuitas en CDMX

La oferta de actividades gratuitas en la capital del país es variada y para distintos gustos.

Una de ellas es la Verbena Navideña, la cual arrancó desde el 16 de diciembre y ofrecerá múltiples actividades lúdicas y culturales en el Zócalo, para los habitantes de la capital y sus visitantes. Esta actividad concluirá el próximo sábado 30 de diciembre.

En la plancha del Zócalo se instalarán árboles de Navidad monumentales, además de túneles de luz, espectáculos de luces cinéticas, representación de pastorelas, áreas para la toma de fotografías, cabañas con actividades culturales y conciertos.

Entre los conciertos que se llevarán a cabo en el Zócalo capitalino como parte de esta verbena, destacan las presentaciones de Mujeres del viento florido, Pablo Montero, Salón Victoria, Amandititita y otros más. Puedes conocer la cartelera completa aquí.

Video: Inicia Verbena Navideña en el Zócalo de la CDMX

Otro clásico de la Ciudad de México es el tradicional concierto de Año Nuevo, el cual se lleva a cabo desde las últimas horas del 31 de diciembre hasta las primeras del 1 de enero.

Rubén Blades y la orquesta de Roberto Delgado serán los encargados de cerrar el 2023 en la capital del país, en el evento que se realiza en Paseo de la Reforma.

La cita es a las 10:30 de la noche, y se prevé que el concierto tenga una duración aproximada de dos horas y media.

Actividades decembrinas con costo en CDMX

Uno de los clásicos decembrinos de la CDMX es el Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández, que este año presenta Navidades en México en el Castillo de Chapultepec, del 20 al 30 de diciembre.

Los boletos para este espectáculo tienen un costo de 990 pesos y se pueden adquirir en taquillas del Castillo de Chapultepec, en el Palacio de Bellas Artes o a través del sistema Ticketmaster, donde se realizará un cargo adicional al costo.

En el Auditorio Nacional, El Cascanueces cobra vida del 15 al 23 de diciembre. Los boletos tienen un costo de 720 a 1,800 pesos y se pueden adquirir a través de la página oficial del Coloso de Reforma.

Otra actividad que también se ha consolidado como clásico navideño en la CDMX es el festival Christmas in the Park, que se realiza en el parque de diversiones Six Flags México, ubicado al sur de la capital.

Al pagar la entrada del parque, los asistentes tienen derecho a subirse a las múltiples atracciones del parque, pero también podrán disfrutar de distintas actividades, como un espectáculo de luces en todo el parque, así como convivir con personajes como los Looney Tunes. Los costos de entrada van desde los 499 pesos para niños y 999 para adultos.

Otra actividad para disfrutar de las vacaciones en CDMX es la exposición inmersiva Más allá de Tutankamón, que abrió sus puertas el pasado 15 de diciembre en el Monumento a la Madre. El costo de los boletos puede variar entre 470 y 590 pesos.

Con información de N+

OAGL