¡Evita Multa! Estos Carros Deben Verificar en Marzo 2024 en CDMX y Edomex

Marzo es un mes importante para la verificación de carros en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) porque son dos colores de engomado y cuatro terminaciones de placa a los que les toca verificar.

Uno de estos grupos apenas inicia su proceso de verificación en Marzo 2024, pero para el otro, este mes es el último para poder realizar el trámite antes de hacerse acreedores a una multa.

¿Qué carros les toca verificar en Marzo 2024?

El calendario de verificación en 2024 indica que para el mes de marzo, los autos que deben de ser verificados, tanto en CDMX como en Edomex, son:

Engomado rosa, terminación 7 u 8

terminación 7 u 8 Engomado rojo, terminación 3 o 4

Para los de engomado rosa, este mes es el último que tienen para evitar una multa, ya que su proceso inició en febrero. En cuanto al engomado rojo, tienen hasta abril, pero ya pueden empezar a verificar en marzo.

¿Cómo verificar en la CDMX?

Lo primero es generar una cita en el sitio web de Secretaría del Medio Ambiente, una vez agendada, deben presentarse ese día 15 minutos antes con los siguientes documentos:

Identificación oficial Comprobante de la última verificación o pago de multa por verificación vehicular (si fuera necesario) Tarjeta de circulación Si el coche es nuevo, copia de la factura

Es recomendable verificar que no exista alguna multa previa que no haya sido pagada, porque saldrá en el sistema y no podrá hacer el trámite. Pueden consultar esa información con las placas del auto en esta página.

AIM