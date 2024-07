“Grité con Todas Mis Fuerzas, Eso Me Salvó”: Víctima de Abuso Sexual en Iztapalapa

“Pensé que ya no la iba a librar”, fue lo que dijo a N+, la joven víctima de intento de abuso sexual, en calles de Iztalapapa, en la Ciudad de México.

La mujer contó cómo ocurrió el ataque que fue captado por cámaras de seguridad cuando ella transitaba en la incorporación del Anillo Periférico y la calzada Ermita Iztapalapa.

Venía saliendo de mi trabajo, iba hacia mi casa a descansar (...) yo nomás me percato que alguien me dice -oye- fue rápido, volteo y lo miro. Pensé ‘me va a asaltar’.

Debido a que traía su celular en las manos, la joven creyó que su agresor solo quería sus pertenencias, por lo que de inmediato lo guardó, sin embargo, sintió algo extraño, por lo que volvió a voltear.

Cuando volteo y me intercepta, me sujeta fuerte del cuello, poniendo su mano derecha en el cuello, con la otra mano agarra su puño para yo no zafarme y lo único que pude gritar es ‘no me hagas nada por favor, te doy lo que quieras, no me hagas nada’.