Accidente CDMX Hoy: Video del Momento de Aparatoso Choque en Iztapalapa

La madrugada de hoy, 27 de enero de 2026, se registró un aparatoso choque entre un camión nodriza y dos camionetas en calles de la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX), sin que se reportaran personas con lesiones de consideración.

El fuerte choque ocurrió en Eje 6 Sur y Andrés Molina, hasta donde se movilizaron elementos el Heroico Cuerpo de Bomberos, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX y demás servicios de emergencia.

Cámaras de videovigilancia grabaron el momento exacto del percance vial, en el que se pudo observar cómo ocurrió el accidente.

Video: Aparatoso Choque en Iztapalapa; Captan Momento en que "Madrina" Impacta Camionetas

Camión nodriza intenta darse a la fuga

En el video se pudo apreciar el impacto del tráiler madrina y una camioneta color gris en el cruce de las citadas vialidades, lo cual ocasionó que otra camioneta roja se impactara también con la primera camioneta.

Luego del aparatoso choque, el conductor del camión nodriza, que trasladaba seis vehículos, intentó darse a la fuga.

Sin embargo, el personal de la Ciudad de México realizó la revisión de las cámaras del C5 y determinó la ruta que tomó el operador.

Gracias a ello, fue interceptado y detenido más adelante por los policías capitalinos.

Severos daños materiales

La unidad con mayores afectaciones fue la camioneta color gris, que resultó con daños en la parte frontal y también en la trasera.

Pero además, los bomberos tuvieron que arrancar una puerta de la camioneta para poder liberar al conductor, quien solo resultó con golpes ligeros, que no ameritaron su traslado a un hospital.

Al sitio también acudieron las aseguradoras de los vehículos para realizar los trámites correspondientes, mientras que bomberos colocaron tierra y arena en la zona para evitar más accidentes por el aceite derramado luego del impacto.

Ante la complicación vial en el punto, se sugirió usar alternativas como las calzadas Ermita Iztapalapa y Tlalpan.

