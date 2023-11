A través de redes sociales comenzó a circular un video en el que se puede ver a varias alumnas del Cecyt 8, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), golpear a su profesor, quien es señalado de acoso sexual.

En el video se puede ver a una joven encapuchada hacerle un reclamo al profesor, que permanecía sentado detrás de su escritorio, mientras era acusado de atentar contra las estudiantes y algunas maestras del mismo plantel.

Usted es una persona acusada que ha acosado hasta maestras, alumnas y hasta ha amenazado. No lo queremos dentro de la institución. Y si esto no se cumple, no nos va a quedar otra más que irnos a paro porque no es la primera vez que lo hace, no es la primera vez que tiene una relación con una menor y siempre da cosas para que puedan pasar su materia