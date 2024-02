El Congreso de la Ciudad de México integró el concepto "violencia vicaria" a la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. La reforma fue avalada por unanimidad de 43 votos el pasado martes 30 de octubre. De acuerdo con la ley, la violencia vicaria es ejercida por el padre usando a los hijos para dañar a la madre.

Los casos de este tipo se están haciendo más visibles, como el de Cinthya Bravo, quien afirmó que durante nueve años ha sido víctima de violencia vicaria, por parte de su expareja.

Cuando mi hija cumple dos meses y medio su padre Carlos la sustrae, cuando yo decido terminar la relación con él, porque me canse de tanta violencia y él aprovecha una salida que yo hago y se la lleva a casa de su madre

La joven tardó seis meses para volver a ver a su hija, Camila, en un centro de convivencias supervisado, después de volver con su ahora expareja ya aunque sus intentos por revincularse con su hija no han dado resultados, continua luchando por la custodia.

Tengo videos del último momento en el parque la hormiga donde estamos súper bien y después me decía llorando que yo no la quería que yo la había abandonado, empezaba a decir palabras de adulto, eso también notaron decía: madre es la que cuida, varias frases de adulto que un niño no dice