El Instituto Politécnico Nacional (IPN) informó que investigará al maestro golpeado por alumnas de la Voca 8 (Cecyt 8) por presunto acoso sexual.

La institución indicó que ya investiga los hechos que fueron difundidos en redes sociales, con la finalidad de deslindar responsabilidades.

Asimismo, reiteró que en el Politécnico hay una política de cero tolerancia a los actos de acoso y violencia de género.

De igual manera aseguró que es necesario formalizar las denuncias con la finalidad de que las autoridades puedan actuar en consecuencia. “Se aplicarán medidas ejemplares contra quienes resulten responsables”.

En el IPN no hay impunidad para quienes incurren en actos tan deleznables como el acoso.

Según los primeros reportes, un grupo de estudiantes del Cecyt 8 “Narciso Bassols”, enfrentaron al profesor por presunto acoso.

Debido a que solo recibieron “indiferencia” por parte de las autoridades educativas, decidieron tomar “justicia” por su propia mano.

A través de un video que circula en redes sociales, se observa el momento en el que una alumna encapuchada ingresa al salón de clases.

Usted siendo una persona casada, que ha acosado hasta a maestras, alumnas y hasta ha amenazado. No lo queremos dentro de la institución.

Luego de dar a conocer la manera en la que presuntamente fueron agredidas, la joven aseguró que de no cumplirse el pliego petitorio, se irían a paro de labores.

Y si esto no se cumple, no nos va a quedar de otra más que irnos a paro. ¿Por qué? Porque no es la primera vez que lo hace.