Tren Ligero CDMX Ya Ofrece Servicio en Todas las Estaciones: Así Se Ve El Ajolote
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¡Ya no más transbordos! Este inicio de semana ya operan todas las estaciones del Tren Ligero; te compartimos qué cambios hubo
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Después de meses de obras, adecuaciones y modernización, el Tren Ligero de la Ciudad de México (CDMX) ya opera nuevamente en todas sus estaciones y con nuevos trenes, en N+ te compartimos cómo luce "El Ajolote".
Con los nuevos cambios, las autoridades locales prometen reducir tiempos de espera y mejorar la movilidad hacia el sur de la capital.
Las nuevas unidades cuentan con doble cabina y capacidad para transportar hasta 375 pasajeros entre personas sentadas y de pie. Además, podrán operar acopladas, lo que permitirá movilizar hasta 750 usuarios por convoy.
Entre las características destacadas se encuentran sistemas de accesibilidad universal, cámaras de videovigilancia en el interior y exterior, anuncios sonoros de seguridad y tecnología de frenado regenerativo para aprovechar la energía producida durante el frenado.
En breve más información.
FBPT