Tren Ligero CDMX Ya Ofrece Servicio en Todas las Estaciones: Así Se Ve El Ajolote

Después de meses de obras, adecuaciones y modernización, el Tren Ligero de la Ciudad de México (CDMX) ya opera nuevamente en todas sus estaciones y con nuevos trenes, en N+ te compartimos cómo luce "El Ajolote".

Con los nuevos cambios, las autoridades locales prometen reducir tiempos de espera y mejorar la movilidad hacia el sur de la capital.

Así luce el Tren Ligero "El Ajolote". Foto: Cuartoscuro

Las nuevas unidades cuentan con doble cabina y capacidad para transportar hasta 375 pasajeros entre personas sentadas y de pie. Además, podrán operar acopladas, lo que permitirá movilizar hasta 750 usuarios por convoy.

Entre las características destacadas se encuentran sistemas de accesibilidad universal, cámaras de videovigilancia en el interior y exterior, anuncios sonoros de seguridad y tecnología de frenado regenerativo para aprovechar la energía producida durante el frenado.

En breve más información.

FBPT