Zona Divas: Nueva Evidencia sobre Homicidio de Pareja de Líder de la Unión Tepito

Hace más de seis años, las autoridades de la Ciudad de México comenzaron a investigar el caso del portal Zona Divas, una página de internet en el que se ofrecían los servicios de mujeres a quienes se les explotaba sexualmente como modelos de diferentes países.

Una de ellas, la venezolana Kenni Finol, fue asesinada en 2018 en el Estado de México, cuyo caso está prácticamente detenido, pero nuevas evidencias halladas en el celular de la joven, a las que pudo acceder N+Focus, apuntan la responsabilidad hacia Brayan Mauricio Miranda González, alias El Pozoles, un cabecilla del cártel de La Unión Tepito, con quien la mujer tenía una relación.

A pesar de que Brayan Mauricio Miranda ha sido detenido dos veces, ninguna de estas ha sido por el feminicidio de Kenni Finol, que ocurrió el 25 de febrero de 2018.

El cuerpo de la venezolana, que fue imagen del portal Zona Divas, fue encontrado en Ecatepec, Estado de México.

Nueva evidencia a la que tuvo acceso N+Focus apunta a que El Pozoles podría estar vinculado con el feminicidio de Kenni Finol, con quien tuvo una relación. Se trata de decenas de audios e imágenes, que provienen del celular de la modelo.

A mediados de 2017, El Pozoles, le envió mensajes a Kenni donde la amenazaba de muerte, también usó fotos de cadáveres para amenazarla si no se iba de la CDMX.

En otros audios se escucha a Kenni Finol, donde contesta a las amenazas de Brayan, e incluso le dice que no puede irse del país por falta de dinero.

No me pases esas fotos, te lo estoy diciendo. Y sí, tienes razón, pero tengo que hacer plata para irme a otro país porque tú sabes que no es fácil, tengo que hacer un gasto bastante grande, los boletos, todo, todo, todo, no es fácil. En cambio, ya aquí, ya sé todo el movimiento, ¿sí me entiendes? Pero ya, ya yo me voy del D.F., ya me diste ocho días, ya me voy del D.F., pero ya no me martirices más (sic)