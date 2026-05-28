¿No Puedes Dormir en la Noche por el Calor? OMS Dice Cuándo Usar Ventiladores

Las altas temperaturas y las noches sofocantes pueden causar diferentes daños, en caso de que no puedas dormir en la noche, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó cuándo usar ventiladores ante las altas temperaturas.

Ante este panorama, la OMS lanzó una advertencia sobre el uso de ventiladores eléctricos y explicó en qué momento podrían dejar de ayudar y comenzar a afectar al cuerpo.

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OMS Advierte Sobre el Uso de Ventiladores en Temperaturas Extremas

En un reciente mensaje difundido en redes sociales, la OMS señaló que los ventiladores solo deben utilizarse cuando la temperatura ambiente sea menor a 40 grados Celsius.

Según el organismo internacional, cuando el ambiente supera los 40 °C, equivalentes a 104 °F, el ventilador podría aumentar el calor corporal en lugar de refrescar, elevando el riesgo de estrés térmico.

La organización explicó que el estrés por calor provocado por temperaturas extremas es una de las principales causas de muerte relacionadas con fenómenos climáticos.

Además, permanecer durante varias noches sin descanso adecuado debido al calor puede afectar el sueño, el estado de ánimo y el rendimiento físico.

¿Qué Recomienda la OMS para Dormir Mejor Durante una Ola de Calor?

El organismo compartió varias medidas para reducir los efectos de las altas temperaturas dentro de casa y proteger la salud:

Aprovechar el aire nocturno: la OMS recomienda abrir las ventanas después del atardecer, cuando la temperatura exterior disminuye, para permitir la circulación de aire fresco en el hogar. Sin embargo, reiteró que esto funciona únicamente cuando el ambiente es menos extremo.

Beber agua constantemente durante el día es clave para regular la temperatura corporal y evitar golpes de calor.

También aconseja evitar esfuerzos innecesarios y buscar lugares frescos o con sombra durante las horas más calurosas.

Usar ropa ligera.

Refrescar la piel: tomar duchas frías, usar paños húmedos o aplicar agua sobre la piel puede ayudar a disminuir la sensación térmica.

FBPT