¿No Puedes Dormir en la Noche por el Calor? OMS Dice Cuándo Usar Ventiladores

Las noches calurosas pueden afectar tu salud; te contamos qué recomienda la OMS sobre el uso de ventiladores

La OMS recomendó cuándo usar ventiladores en calor.La OMS recomendó cuándo usar ventiladores cuando hace calor. Foto: Cuartoscuro
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