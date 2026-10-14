¿Qué tan Cerca Está la Tormenta Trudy de México? Mapa de Ubicación y Trayectoria

México sigue en alerta por la intensa actividad ciclónica en el océano Pacífico; además del huracán Simon, las autoridades vigilan la circulación de la tormenta tropical Trudy, que se prevé que esta semana también se convierta en un poderoso ciclón categoría 4.

Aunque por el momento el fenómeno meteorológico no representa peligro para territorio nacional, la trayectoria indica que avanzará hasta acercarse bastante a costas mexicanas.

Trudy es el sistema con nombre número 19 de la actual temporada de ciclones tropicales en el Pacífico.

Antes se formaron nueve tormentas (Amanda, Boris, Cristina, Douglas, Elida, Hernan, Iselle, Julio y Norbert), y nueve huracanes (Fausto, Genevieve, Karina, Lowell, Marie, Odalys, Polo, Rachel y Simon).

Los últimos cuatro fenómenos meteorológicos que se formaron en este litoral evolucionaron a poderosos huracanes mayores (categoría 3 o superior), pues en este océano actualmente se desarrolla el evento climatológico El Niño, que calienta la superficie marina y eso se convierte en combustible para los ciclones.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Ubicación de la Tormenta Tropical Trudy Hoy; Presenta Fuertes Rachas de Viento

Ubicación actual de Trudy

Este miércoles, la tormenta Trudy se ubicó a 535 km al sur-suroeste de Lagunas de Chacahua, Oaxaca, y a 600 km al sur de Acapulco, Guerrero.

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema se desplaza hacia el oeste-noroeste a 20 km/h, con vientos máximos sostenidos de 95 km/h y rachas de 110 km/h.

Su circulación reforzará la probabilidad de lluvias en el sur y sureste de México, apuntó el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

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Trayectoria e intensificación prevista

Aunque la trayectoria suele cambiar debido a las condiciones atmosféricas, las previsiones recientes del SMN indican que será un poderoso huracán mayor. Estos son los datos estimados al momento:

14 de octubre, 12:00 horas: Tormenta tropical, a 565 km al sur-suroeste de Punta Maldonado, Guerrero.

15 de octubre, 00:00 horas: Huracán categoría 1, a 530 km al suroeste de Punta Maldonado, Guerrero.

16 de octubre, 00:00 horas: Huracán categoría 3, a 400 km al sur-suroeste de Técpan de Galeana, Guerrero.

17 de octubre, 00:00 horas: Huracán categoría 4, a 265 km al suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

18 de octubre, 00:00 horas: Huracán categoría 3, a 110 km al suroeste de Manzanillo, Colima.

De acuerdo con los mapas de pronóstico, hasta el momento no se prevé un impacto directo en tierras mexicanas, pero sí afectaciones por su circulación y sus bandas nubosas.

Aunque el centro del ciclón no toque tierra, sí se acercará bastante a costas de Michoacán, Jalisco y Colima. Sin embargo, la trayectoria podría cambiar.

SPB