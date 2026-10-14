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¿Qué tan Cerca Está la Tormenta Trudy de México? Mapa de Ubicación y Trayectoria

El ciclón sigue su avance hacia el oeste-noroeste, en el océano Pacífico

Afectaciones del huracán Simon en Colima el 11 de octubre 2026. Foto: CuartoscuroAfectaciones del huracán Simon en Colima el 11 de octubre 2026. Foto: Cuartoscuro

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